Cattleya, la cóndor que nació en Cundinamarca con raíces en el Parque de la Conservación

Primero fue una grieta muy pequeña, casi imperceptible, en la superficie blanca de un huevo. Luego, bajo la luz de una lámpara de ovoscopía, se reveló lo que había adentro: el pico de un polluelo abriéndose paso desde el interior.
Durante 65 horas, técnicos monitorearon cada milímetro del proceso, controlaron la temperatura de la incubadora, aplicaron estímulos sonoros y esperaron. Cattleya, una cría de cóndor andino, llegó al mundo en medio del riesgo de extinción de su especie. Pesó 227 gramos y cabía en las palmas de dos manos.