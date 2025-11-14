Policía Antioquia ocupó 5 casas que serían de la banda “El Mesa” en el Oriente del departamento

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó esta semana que la policía departamental ocupó cinco inmuebles, avaluados en cerca de $3.500 millones, que pertenecen, aseguró, al grupo criminal “El Mesa”.
Las casas están ubicadas en diferentes municipios del Oriente antioqueño, como El Carmen de Viboral, Rionegro y La Unión, y, de acuerdo con las autoridades, eran utilizados para el acopio y tráfico de estupefacientes. Además, desde estos lugares presuntamente se coordinaban homicidios y ortos crímenes.
“Esta banda nació en el Valle de Aburrá y se extendió al Oriente antioqueño buscando captar más rentas ilícitas. Son los principales responsables de homicidios, microtráfico, desplazamientos, amenaza a líderes comunitarios y extorsión en esta subregión del departamento”, señaló el gobernador Rendón.