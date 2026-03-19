¿Por qué la minga indígena duró menos de 48 horas en Medellín? Estas son las razones

La minga indígena que llegó a Medellín el lunes, y se acomodó en el centro administrativo de La Alpujarra, duró exactamente 44 horas. Un verdadero récord si se tiene en cuenta que otras mingas en el país, como la del Parque Nacional de Bogotá, suelen durar meses.
Y de hecho, los 500 indígenas que habían llegado desde San Pedro de Urabá parecían que tenían programado quedarse más tiempo porque traían carpas nuevas. Por eso el regreso a su tierra, en la madrugada de ayer, tomó por sorpresa, incluso, a los conductores de los buses que se habían ido a dormir el martes en la noche pensando que la minga seguía. Los tuvieron que llamar para coger camino de regreso pasada la medianoche.
Hay dos razones para que la minga haya terminado. La primera es que la Gobernación logró llegar a un acuerdo con los manifestantes.