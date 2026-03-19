¿Por qué la minga indígena duró menos de 48 horas en Medellín? Estas son las razones

La minga indígena que llegó a Medellín el lunes, y se acomodó en el centro administrativo de La Alpujarra, duró exactamente 44 horas. Un verdadero récord si se tiene en cuenta que otras mingas en el país, como la del Parque Nacional de Bogotá, suelen durar meses. Y de hecho, los 500 indígenas que habían llegado desde San Pedro de Urabá parecían que tenían programado quedarse más tiempo porque traían carpas nuevas. Por eso el regreso a su tierra, en la madrugada de ayer, tomó por sorpresa, incluso, a los conductores de los buses que se habían ido a dormir el martes en la noche pensando que la minga seguía. Los tuvieron que llamar para coger camino de regreso pasada la medianoche. Hay dos razones para que la minga haya terminado. La primera es que la Gobernación logró llegar a un acuerdo con los manifestantes.

Y la segunda tiene que ver con que, según han dicho concejales de la ciudad, la minga vendría a ambientar una manifestación del candidato Iván Cepeda y su fórmula a la vicepresidencia Aida Quilcué, programada para este miércoles en el Parque de los Deseos. Sin embargo, la reunión del candidato en Medellín finalmente no se dio y por eso también, señalaron los concejales, la minga se habría disuelto antes de lo previsto.

El reclamo se origina en un listado de 35 acuerdos a los que se había llegado con los indígenas en 2024. “Hemos logrado revisar los acuerdos de la Minga del año 2024, punto por punto. Este acuerdo quedó materializado y firmado”, explicó la subsecretaria de Derechos Humanos de Antioquia, María Patricia Giraldo. Mientras que el gobernador Andrés Julián Rendón fue más allá: “Quien realmente les ha incumplido a ellos es el gobierno nacional. En el pliego de condiciones, por llamarlo de alguna manera, que ellos presentaron prácticamente todos los asuntos responsabilidad de la Gobernación se están cumpliendo ya, incluso con un saldo a favor”. Entérese: ¿Qué hay detrás de los 500 indígenas que se tomaron La Alpujarra? Entre otras cosas, mencionaron dentro de los acuerdos los avances en la entrega de 200 viviendas nuevas para comunidades indígenas en San Pedro de Urabá y Mutatá así como 227 mejoramientos de vivienda. En educación, de una meta de 51 colegios nuevos, ya han entregado 12 por valor de $8.600 millones y se avanza en el convenio de asociación con EPM para otras 17 sedes por valor de $17.000 millones. La Gobernación viene invirtiendo en estos acuerdos $45.000 millones. El Gobernador señaló que no habrían tenido que venir hasta Medellín, y menos con decenas de niños, porque los acuerdos están avanzando. A su vez, el alcalde Federico Gutiérrez comentó: “No era necesario que vinieran hasta acá, les hubieran podido resolver la situación estando allá. Ellos prefirieron venir. Me duele que traigan a 180 niños a exponerlos al agua, al frío, al calor extremo”.

El martes hubo momentos de tensión en la glorieta de San Juan por cierres intermitentes de la vía por parte de los manifestantes indígenas. FOTO CAPTURA DE VIDEO

Quienes estuvieron en las conversaciones comentaron que la motivación de la minga para venir a Medellín al parecer tiene que ver con que las comunidades han elegido nuevas autoridades indígenas en estos territorios y el grupo ganador, que tiene diferencias con sus antecesores, no estaba al tanto de los detalles de avances de los acuerdos. El único punto que significó una diferencia fue el de la petición de retirar a 20 profesores nombrados en esos tres municipios. “Tenían una queja imposible de cumplir para nosotros y era el traslado o hacer renunciar a unos profesores que habían sido nombrados legalmente”, comentó el gobernador Rendón a EL COLOMBIANO.

El reclamo no es porque los maestros no sean de la comunidad indígena, pues lo son, sino porque esos nombramientos se hicieron con el visto bueno de quienes ejercieron el gobierno indígena en esos territorios hasta hace poco y los nuevos gobernantes étnicos quieren cambiarlos por maestros cercanos a su grupo, que ahora ostenta el poder. Si bien quienes dialogaron con la minga esperaban que se quedaran al menos una semana, después de dos días completos de manifestaciones y bloqueos en los alrededores de La Alpujarra levantaron sus protestas, abordaron sus buses y regresaron a sus territorios. Le puede interesar: “No sabemos por qué estamos protestando, estamos cumpliendo órdenes”: indígena que llegó a La Alpujarra desde Tierralta, Córdoba Jaime Rivera, líder indígena de San Pedro de Urabá, señaló que los acuerdos se dieron en completa calma y que se van con la satisfacción de que todo el tiempo la protesta se dio de manera pacífica y no hubo mayores inconvenientes, más allá de las afectaciones propias de esta situación. “Queremos mandar este mensaje de unidad, un mensaje de calma, un mensaje de paz, un mensaje de armonía a todo el departamento, los pueblos indígenas en Antioquia. Estamos para dialogar, para conversar siempre con la palabra, no con la violencia. Agradecemos que no hubo temas violentos en la Minga, que no se presentaron enfrentamientos”, dijo.

Después de que ambas partes de la negociación estrecharan sus manos, sobre las 12:15 de la madrugada comenzaron a abordar cada uno de los 10 buses escaleras dispuestos para su retorno, procedimiento que se desarrolló de manera paulatina. De estos vehículos, 14 iban dirigidos hacia San Pedro de Urabá y los seis restantes iban con dirección hacia Mutatá. Se estima que quienes habían llegado desde Tierralta, Córdoba, viajaron en los vehículos que iban hacia el primer municipio en cuestión, teniendo en cuenta su cercanía.

¿Por qué Cepeda canceló visita?