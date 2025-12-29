Pilas: así quedará el pasaje de bus en Bello para 2026

La Alcaldía de Bello fijó las nuevas tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en las rutas que operan dentro de su jurisdicción, ajustes que comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2026.
De acuerdo con la administración municipal, para los recorridos urbanos, la Circular 2.000 y las demás rutas municipales que operan con vehículos tipo bus y buseta, se autorizó un incremento de $200, por lo que el valor del pasaje quedará en $2.900. En el caso de la ruta urbana Bello–París–Bello, también operada en bus o buseta, el aumento será del mismo monto y la nueva tarifa se fijó en $3.300.
Entre tanto, el trayecto Bello–San Félix, y viceversa, tendrá una tarifa única de $5.600, lo que representa un incremento de $500 frente al valor que se tenía anteriormente.