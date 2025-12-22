Tarifas en plataformas están por las nubes en Medellín: viajes subieron 20%

“Aparte de caro, bien demorado”, expresó Sebastián Cardona, un ciudadano que al igual que miles de personas en el Valle de Aburrá viven el trajín de movilizarse en transporte público y de plataformas durante esta temporada. El aumento de viajeros por las fiestas, la llegada de turistas extranjeros, las lluvias y un parque automotor cada vez más grande han convertido los desplazamientos diarios en recorridos impredecibles, con tiempos de viaje que se duplican y tarifas cada vez más altas. Le puede interesar: Vehículos de Apps de transporte ya duplicarían a los taxis en el Valle de Aburrá: ¿qué impacto tiene? Según la Asociación de Conductores de Plataforma (Acopla), este mes la demanda de aplicaciones digitales creció hasta un 30% en el Valle de Aburrá, siendo las zonas de mayor afluencia El Poblado, Laureles, el centro de Medellín, Parques del Río, las rutas hacía las terminales de transporte y los aeropuertos. “Un servicio que normalmente es de diez minutos, en este tiempo se puede tardar entre 30 y 40 minutos. La movilidad está terrible”, aseguró César Cano, presidente de Acopla.

Tarifas excesivas

Los altos precios son la principal queja de los usuarios esta temporada. Según explica Acopla, las tarifas varían según la hora, el sector y el clima. En horas pico, los precios pueden incrementarse alrededor de un 20%, mientras que en horarios de menor demanda el aumento suele oscilar entre el 5% y el 7%. Un ejemplo concreto: un trayecto entre el centro comercial La Central, en el barrio Buenos Aires, y el centro comercial San Diego, que en un día normal puede costar entre $14.000 y $15.000, en diciembre puede llegar a valer entre $19.000 y $20.000. Lea también: Aplicaciones se comienzan a adaptar para movilizar a los adultos mayores en Medellín En algunas aplicaciones, los viajes “saltan” de conductor en conductor, según el precio que el usuario oferte, hasta que alguno acepte el servicio o haga una contraoferta. La cantidad de solicitudes no equivale a la cantidad de viajes que se pueden realizar en un día. En diciembre, un conductor de plataforma puede hacer en promedio cerca de 25 servicios diarios, una cifra que en otros meses puede ser mayor, esto es debido a la congestión, la cual reduce la cantidad de viajes posibles y prolonga los tiempos de recogida y llegada, afectando tanto a usuarios como a quienes trabajan en las plataformas.

A este panorama se suman otros factores que agravan la situación, como las lluvias frecuentes, el parqueo indebido en vías principales y la saturación en el centro de la ciudad. “Es mejor llegar en metro o tranvía, porque te pueden dejar en el hueco mucho más fácil. Meter un carro al centro es complicar la movilidad”, añadió Cano.

El transporte público colapsó

En condiciones normales, en el transporte público, las rutas metropolitanas registran recorridos de hasta dos horas. Ahora, con el alto flujo de turistas en la ciudad, los tiempos de llegada se han incrementado hasta en un 30%, alcanzando hasta las tres horas de trayecto. Siga leyendo: Hallaron muerto a conductor de aplicación al que le robaron el carro en Copacabana Uno de los factores que más incide en el colapso de la movilidad es el clima, las lluvias intensas saturan las calles y a está variable se suma el crecimiento acelerado del parque automotor, lo cual agudiza el panorama. “En el Valle de Aburrá cuando llueve los tiempos de desplazamiento crecen considerablemente. Adicionalmente, está la infraestructura del transporte público y el crecimiento del parque automotor, cada día salen más vehículos”, expresó Jimmy Alexis Gómez Ossa, presidente de la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia (CTU).

El gremio del transporte público también advirtió sobre decisiones que podrían empeorar el panorama. “Anunciaron que se suspenderá el pico y placa después del 23 de diciembre. Esto va a generar un colapso mayor”, concluyó Gómez. Estos factores y otras variables a lo largo del año, han generado que haya una disminución del 5% de usuarios en el transporte público. Una situación que, según el gremio, se profundiza en diciembre, cuando muchos ciudadanos optan por alternativas como los servicios de moto que hay en plataformas digitales. Siga leyendo: Para usar Uber en Medellín, se deberá ingresar un código PIN para tomar el servicio

La inseguridad también aumentó