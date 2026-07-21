Joseph Blatter, expresidente de la Fifa, pidió no reelegir a Gianni Infantino y reclamó un “nuevo liderazgo” tras el Mundial

Joseph Blatter, expresidente de la Fifa, volvió a cuestionar la gestión del actual presidente del organismo, Gianni Infantino, tras la final del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, en la que España venció 1-0 a Argentina en el tiempo extra para quedarse con el título.
A través de su cuenta de X, el exdirigente aseguró que el torneo perdió credibilidad durante su desarrollo y pidió un cambio de liderazgo en la entidad que gobierna el fútbol mundial, al considerar que la política no debe influir en las decisiones deportivas.