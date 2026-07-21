Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Joseph Blatter, expresidente de la Fifa, pidió no reelegir a Gianni Infantino y reclamó un “nuevo liderazgo” tras el Mundial

El expresidente de la Fifa afirmó que el torneo perdió credibilidad por la influencia de la política en el fútbol, reiteró sus críticas a la gestión de Gianni Infantino y llamó a las asociaciones nacionales, jugadores y aficionados a impulsar un cambio en la dirección del organismo.

  • Tras el Mundial 2026, afirmó que el torneo perdió credibilidad durante su desarrollo. FOTO: AFP / Getty
    Tras el Mundial 2026, afirmó que el torneo perdió credibilidad durante su desarrollo. FOTO: AFP / Getty
  • Pidió un “nuevo liderazgo” y llamó a renovar la conducción del organismo mundial. FOTO: Getty
    Pidió un “nuevo liderazgo” y llamó a renovar la conducción del organismo mundial. FOTO: Getty
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
bookmark

Joseph Blatter, expresidente de la Fifa, volvió a cuestionar la gestión del actual presidente del organismo, Gianni Infantino, tras la final del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, en la que España venció 1-0 a Argentina en el tiempo extra para quedarse con el título.

A través de su cuenta de X, el exdirigente aseguró que el torneo perdió credibilidad durante su desarrollo y pidió un cambio de liderazgo en la entidad que gobierna el fútbol mundial, al considerar que la política no debe influir en las decisiones deportivas.

En su publicación, Blatter escribió: “El Mundial más largo ha llegado a su fin: con los campeones adecuados. Pero en el camino hacia el pitido final, el torneo había perdido su credibilidad”.

El exmandatario también hizo un llamado a los actores del fútbol para promover cambios dentro de la organización. “No se debe permitir que la política ensombrezca el juego. Ahora les toca a los aficionados, jugadores y asociaciones nacionales recuperar el fútbol y devolverlo a sus raíces bajo un nuevo liderazgo”, señaló.

Lea también: Las duras sanciones que podrían recibir jugadores de Argentina tras la final del Mundial

Críticas a la gestión de Gianni Infantino durante el Mundial

Las declaraciones de Blatter se suman a una serie de cuestionamientos que realizó durante el desarrollo de la Copa del Mundo. Uno de los episodios a los que hizo referencia fue la anulación de la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara públicamente que intervino para levantar la sanción.

Sobre ese caso, Blatter escribió: “Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes”.

Además, agregó: “Si un presidente de EE. UU. interviene con el presidente de la Fifa—y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo—, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, Fifa? El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político”.

El expresidente también cuestionó otras decisiones adoptadas durante el campeonato, entre ellas el aumento en la duración del entretiempo de la final. “Las pausas por hidratación fueron solo el comienzo. El domingo, la final de la Copa del Mundo verá el punto culminante del torneo: la pausa de medio tiempo más larga en la historia del fútbol. La final de la Copa del Mundo como una copia del Super Bowl. ¿Quo vadis, Fifa?”, afirmó.

Semanas antes del cierre del torneo, Blatter había concedido una entrevista al diario L’Equipe, donde criticó la organización del Mundial y la relación entre la Fifa y las autoridades estadounidenses. Allí sostuvo: “Cuando un país es elegido sede de un Mundial, existen dos principios fundamentales. El primero es la seguridad, que el país debe garantizar para el evento. El segundo es otorgar visas de entrada a todos los funcionarios de la Fifa. Y no hay nada más oficial Fifa que un árbitro”.

El exdirigente hizo referencia al caso del árbitro somalí Omar Artan, quien no pudo ingresar a Estados Unidos. “Si un país le niega la entrada a un árbitro, es un problema grave, y el Mundial no debería celebrarse en ese país. La culpa recae principalmente en la Fifa. Abandonó este principio, que el país (Estados Unidos) no respetó. No podemos detener el torneo, pero es indignante”, expresó.

En esa misma entrevista también se refirió a la relación entre Infantino y Donald Trump. “El presidente debería demostrar que es más fuerte que su buen amigo en la Casa Blanca. Cuando uno empieza a dejarse controlar por la política, es malo. Las federaciones también deben protestar”, indicó.

Pidió un “nuevo liderazgo” y llamó a renovar la conducción del organismo mundial. FOTO: Getty
Pidió un “nuevo liderazgo” y llamó a renovar la conducción del organismo mundial. FOTO: Getty

Lea más: Fifa prepara una “locura” para la celebración de los 100 años del Mundial, se realizará en 3 continentes

La trayectoria de Blatter y las sanciones en la Fifa

Joseph Blatter presidió la Fifa entre junio de 1998 y diciembre de 2015. Ese año fue apartado de la organización tras ser acusado de soborno y blanqueo de capitales.

Su historial disciplinario en la entidad incluye una suspensión inicial de ocho años para ejercer actividades relacionadas con la Fifa. Posteriormente, en febrero de 2016, esa sanción fue reducida a seis años y, en marzo de 2021, recibió una segunda suspensión por otros seis años.

De acuerdo con información judicial conocida posteriormente, Blatter fue investigado por fraude, falsificación de documentos y gestión desleal, proceso en el que terminó absuelto en 2025.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Joseph Blatter pidió un “nuevo liderazgo” en la Fifa?
Joseph Blatter afirmó que el Mundial perdió credibilidad durante su desarrollo y sostuvo que la política no debe influir en el fútbol. Por ello, pidió que aficionados, jugadores y asociaciones nacionales impulsen un nuevo liderazgo en la Fifa.
¿Qué críticas hizo Joseph Blatter a Gianni Infantino tras el Mundial?
Blatter cuestionó la gestión de Gianni Infantino, aseguró que el torneo perdió credibilidad y criticó decisiones que, según él, reflejaron una influencia política en el desarrollo de la competencia.
¿Qué dijo Joseph Blatter sobre la intervención política en la Fifa?
Blatter sostuvo que la política no debe condicionar las decisiones deportivas. También afirmó que las sanciones a los jugadores deben resolverse mediante las reglas, la evidencia y organismos independientes.
¿Cuál fue la polémica por la tarjeta roja de Folarin Balogun?
La controversia surgió después de que se anulara la sanción al jugador estadounidense y Donald Trump afirmara que intervino para lograr ese resultado. Blatter cuestionó ese episodio y consideró que afectó la credibilidad del torneo.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos