¿Sirvieron las alertas? Presuntos asesinos de Sara Millerley seguirán en la cárcel

La entidad comentó que un juez de control de garantías avaló la petición hecha por el fiscal del caso y prorrogó la medida de aseguramiento contra Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, y Juan David Echavarría Zapata, alias Chuky , mientras avanza el proceso judicial por los hechos ocurridos el 4 de abril de 2025.

La Fiscalía General de la Nación informó que los dos hombres señalados de participar en el homicidio de Sara Millerey González Borja (la mujer trans asesinada en Bello) continuarán privados de la libertad.

La decisión se conoció en medio de la creciente preocupación que existía, y de la que hizo eco EL COLOMBIANO, por la posibilidad de que ambos procesados recuperaran su libertad debido al cumplimiento de los términos establecidos para la detención preventiva. Según la Ley 906 de 2004, la detención carcelaria preventiva no puede extenderse por más de un año sin que exista una sentencia, lo que permite a los procesados solicitar la libertad provisional una vez vencido ese plazo.

La inquietud aumentó luego de que se aplazara una audiencia clave que estaba programada para el pasado 9 de junio y que debía marcar un nuevo avance en el proceso. Aunque la suspensión de una diligencia no implica automáticamente la libertad de los acusados, sí generó preocupación entre familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades locales.

La decisión también respondería a los llamados realizados desde la Alcaldía de Bello. La mandataria Lorena González Ospina había expresado públicamente su preocupación por los retrasos en el juicio.

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“Tras un año, es de extrema urgencia que se proceda con las medidas necesarias para condenar a los responsables. Hacemos un llamado urgente ante el ente acusador para que no eluda la tipificación adecuada del delito. Los hechos, de público conocimiento por su extrema crueldad, configuran un transfeminicidio y no puede ser tratado simplemente como un homicidio agravado”, expresó González.

De acuerdo con allegados a la víctima, la del 9 de junio no ha sido la única audiencia suspendida durante el último año. Además, el caso pasó de estar en manos de una fiscal a otro funcionario, situación que, según denuncian los familiares, ha contribuido a las demoras y ha dificultado el avance esperado del proceso.