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Caso Sara Millerey: Alcaldía de Bello rechaza posible libertad de los implicados

El crimen ocurrió el año pasado. La defensa podría pedir la libertad de los señalados argumentando vencimiento de términos.

  • En la imagen principal, Lorena González, alcaldesa de Bello. En la miniatura, Sara Millerey González Borja, asesinada en abril del año pasado. FOTOS Alcaldía de Bello y cortesía.
    En la imagen principal, Lorena González, alcaldesa de Bello. En la miniatura, Sara Millerey González Borja, asesinada en abril del año pasado. FOTOS Alcaldía de Bello y cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Ante la postergación de la audiencia que estaba prevista para el pasado martes 9 de junio, que iba a ser clave en el proceso judicial que se adelanta por el transfeminicidio de Sara Millerey González Borja ocurrido en Bello en abril del año pasado, la Alcaldía de ese municipio expresó su preocupación y exigió mayor celeridad en el caso, pues de no ser así, los capturados por este crimen podrían quedar en libertad condicional.

Y es que, según la ley 906 de 2004, la detención preventiva no puede exceder el año. Pasado ese tiempo, si no hay una sentencia, la persona tiene derecho a solicitar la libertad provisional. Bajo esa lógica, los capturados ya habrían cumplido con ello: uno fue capturado en abril y el otro a finales de mayo de 2025. Por ende, lo que haría la Fiscalía es solicitar la extensión de la medida de aseguramiento para evitar que los procesados recuperen la libertad antes de que exista una decisión.

Lorena González Ospina, alcaldesa de Bello, dijo que el caso merece una atención prioritaria, y que tras un año es de extrema urgencia que se procedan con las medidas necesarias para condenar a los responsables.

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“Hacemos un llamado urgente ante el ente acusador para que no eluda la tipificación adecuada del delito. Los hechos, de público conocimiento por su extrema crueldad, configuran un transfeminicidio y no puede ser tratado simplemente como un homicidio agravado. Desde la Alcaldía de Bello estaremos vigilantes a cada actuación procesal y seguiremos exigiendo justicia para Sara Millerey”.

De acuerdo con algunos testimonios que han entregado los familiares de la víctima, esta es apenas una de las muchas audiencias que se han postergado, pues el caso, que en un primer momento estaba a cargo de una fiscal, ya está en manos de otro, y en medio de todas esas nuevas asignaciones el proceso no ha tenido la rigurosidad que los parientes y cercanos de Sara Millerey exigen.

Cabe aclarar que, a pesar de que la audiencia no se haya realizado en la fecha pactada, los implicados no quedarán en libertad. Sin embargo, sí se desató una serie de polémicas y cuestionamientos en contra de la Fiscalía por la dilatación del caso y las pocas o nulas medidas interpuestas hasta ahora.

¿Qué le pasó a Sara Millerey?

Sara Millerey González Borja fue asesinada el 4 de abril de 2025 en el municipio de Bello, cuando tenía 32 años de edad. Según la Fiscalía, los presuntos responsables la retuvieron, la llevaron a una casa y la golpearon hasta causarle fracturas en los brazos, las piernas y el tórax. Luego la arrojaron a la quebrada La García y, además, habrían constreñido a los vecinos para que no intervinieran ni avisaran a las autoridades.

Horas después, familiares y bomberos se enteraron de lo ocurrido y la sacaron del afluente para llevarla a un centro asistencial. Pero infortunadamente, el tiempo que pasó en el agua contaminada le provocó una infección severa que, sumada a la gravedad de las heridas, le produjo la muerte a los dos días.

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Las imágenes de Sara pidiendo ayuda desde la quebrada, con los brazos y piernas fracturados, sin poder salir, recorrieron el país y provocaron manifestaciones de rechazo, pronunciamientos del Gobierno Nacional y llamados de organismos internacionales a investigar el caso con enfoque diferencial por su posible motivación en la identidad de género de la víctima.

Por este hecho, días después fueron capturados dos hombres: alias ‘Teta’, identificado como Juan Camilo Muñoz Gaviria, con presuntos vínculos con la banda El Mesa; y alias ‘Chuky’, identificado como Juan David Echavarría Zapata, también presunto integrante de dicha organización criminal y con antecedentes por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Ambos fueron enviados a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué podrían quedar en libertad los implicados en el caso Sara Millerey?
Podrían solicitar libertad por vencimiento de términos, ya que la ley colombiana establece límites a la detención preventiva si no hay condena en un tiempo determinado.
¿Qué dijo la Alcaldía de Bello sobre el caso Sara Millerey?
La Alcaldía de Bello rechazó la posibilidad de libertad de los implicados y pidió a la Fiscalía mayor celeridad en el proceso judicial para evitar impunidad.
¿Qué significa vencimiento de términos en un proceso penal en Colombia?
El vencimiento de términos ocurre cuando una persona detenida preventivamente supera el tiempo máximo legal sin sentencia, lo que puede dar lugar a su libertad provisional.
¿En qué estado se encuentra el proceso del caso Sara Millerey?
El proceso continúa en etapa judicial con audiencias aplazadas y revisiones sobre la medida de aseguramiento de los capturados.
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