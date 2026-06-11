Caso Sara Millerey: Alcaldía de Bello rechaza posible libertad de los implicados

Ante la postergación de la audiencia que estaba prevista para el pasado martes 9 de junio, que iba a ser clave en el proceso judicial que se adelanta por el transfeminicidio de Sara Millerey González Borja ocurrido en Bello en abril del año pasado, la Alcaldía de ese municipio expresó su preocupación y exigió mayor celeridad en el caso, pues de no ser así, los capturados por este crimen podrían quedar en libertad condicional.

Y es que, según la ley 906 de 2004, la detención preventiva no puede exceder el año. Pasado ese tiempo, si no hay una sentencia, la persona tiene derecho a solicitar la libertad provisional. Bajo esa lógica, los capturados ya habrían cumplido con ello: uno fue capturado en abril y el otro a finales de mayo de 2025. Por ende, lo que haría la Fiscalía es solicitar la extensión de la medida de aseguramiento para evitar que los procesados recuperen la libertad antes de que exista una decisión.

Lorena González Ospina, alcaldesa de Bello, dijo que el caso merece una atención prioritaria, y que tras un año es de extrema urgencia que se procedan con las medidas necesarias para condenar a los responsables.

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“Hacemos un llamado urgente ante el ente acusador para que no eluda la tipificación adecuada del delito. Los hechos, de público conocimiento por su extrema crueldad, configuran un transfeminicidio y no puede ser tratado simplemente como un homicidio agravado. Desde la Alcaldía de Bello estaremos vigilantes a cada actuación procesal y seguiremos exigiendo justicia para Sara Millerey”.

De acuerdo con algunos testimonios que han entregado los familiares de la víctima, esta es apenas una de las muchas audiencias que se han postergado, pues el caso, que en un primer momento estaba a cargo de una fiscal, ya está en manos de otro, y en medio de todas esas nuevas asignaciones el proceso no ha tenido la rigurosidad que los parientes y cercanos de Sara Millerey exigen.