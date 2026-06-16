Presunto feminicida de funcionaria de la Alcaldía de Itagüí había sido condenado ya por violencia intrafamiliar

El presunto responsable de la muerte de Valentina Vanegas, la funcionaria del Municipio de Itagüí asesinada este lunes, ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, pero había quedado libre por vencimiento de términos.

El homicidio de la mujer, de 29 años, ocurrió este lunes festivo, 15 de junio, en la comuna 2, en jurisdicción de este municipio localizado al sur del Valle de Aburrá.

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Concretamente, este lamentable hecho sucedió dentro de una vivienda del sector Robles del Sur.

El crimen fue rechazado por la Alcaldía de Itagüí, que expresó su solidaridad con la familia y los allegados de esta víctima de presunto feminicidio.

De acuerdo con el reporte dado por el alcalde, Diego Torres, el asesinato fue descubierto luego de un reporte de presunta violencia intrafamiliar en medio de una riña, recibido en la central de monitoreo hacia las nueve de la mañana y que dio lugar a que unidades de la Policía se desplazaran hasta el lugar.

Al llegar, fue necesario que los uniformados forzaran la apertura de la puerta y se encontraron con la escena del crimen que habría sido perpetrado con arma blanca.

“Al ingresar encontraron a Valentina con una lesión mortal en su pecho y a su compañero sentimental, de nombre Juan José, con un arma cortopunzante y sangradas sus prendas de vestir”, detalló el alcalde Torres.

El presunto agresor, que fue capturado en flagrancia en el mismo lugar de los hechos y quedó a órdenes de las autoridades competentes, también, de acuerdo con el reporte oficial, sería Juan José Guerrero, quien era pareja de Vanegas.

Este tendría que responder por el presunto delito de feminicidio.

Igualmente, de acuerdo con un boletín emitido por la Administración de Itagüí, este ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, siendo la víctima la misma Valentina, e incluso fue condenado en el año 2019, motivo por el cual cumplió un año de prisión, pero recuperó la libertad el 5 de agosto de 2020.

También tendría en su historial anotaciones por presunto tráfico de estupefacientes.

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“Exigimos a las autoridades judiciales celeridad en el proceso para que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable de este repudiable hecho”, fue la expresión del alcalde Torres.

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Valentina Vanegas era funcionaria del Instituto de Cultura, Recreación y Deportes de Itagüí, donde desempeñaba labores como gestora deportiva. Deja huérfano a un niño de diez años.