A rendir cuentas: la Procuraduría formuló cargos contra exalcalde de Ituango por omitir su declaración de renta

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira Sepúlveda, quien estuvo en el período 2020-2023, por “aparentemente no presentar ni publicar su declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -Sigep – durante su periodo como mandatario local”.
El ente de control delegó a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal llevar a cabo la investigación al exfuncionario, esto al no cumplir con la obligación legal de declaración que le correspondía por ser un servidor público. Su presunta conducta fue calificada como una falta grave cometida a título de dolo.