Willie Colón, el trombonista que terminó conquistando la salsa con su voz y sus letras

“Redefinió la salsa prácticamente por sí solo como movimiento y estilo de vida”, con esa frase, Fania Records describe a William Anthony Colón Román, conocido artísticamente solo como Willie Colón, el cantautor, trombonista y trompetista que este sábado falleció a sus 75 años.
“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, informó su familia este sábado en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Colón estaba hospitalizado desde hace cinco días en el Lawrence Hospital de Bronxville, en Nueva York, debido a problemas respiratorios que finalmente terminaron con la vida del artista que, deja una profunda huella en la salsa con éxitos como Oh que será, El gran varón, Idilio, Gitana, Talento de televisión, entre otros.