menu
close

Willie Colón, el trombonista que terminó conquistando la salsa con su voz y sus letras

El artista falleció este sábado en Nueva York tras varios días internado en un centro médico por problemas respiratorios. Así fue la carrera de uno de los grandes de la salsa.

  Willie Colón falleció este sábado a sus 75 años. FOTO: Colprensa
    Willie Colón falleció este sábado a sus 75 años. FOTO: Colprensa
  Desde pequeño, Willie Colón siempre tuvo interés por los instrumentos de viento. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
    Desde pequeño, Willie Colón siempre tuvo interés por los instrumentos de viento. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
Jessica Quintero Serna
Jessica Quintero Serna

Digital - Alcance

hace 2 horas
Redefinió la salsa prácticamente por sí solo como movimiento y estilo de vida”, con esa frase, Fania Records describe a William Anthony Colón Román, conocido artísticamente solo como Willie Colón, el cantautor, trombonista y trompetista que este sábado falleció a sus 75 años.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, informó su familia este sábado en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Colón estaba hospitalizado desde hace cinco días en el Lawrence Hospital de Bronxville, en Nueva York, debido a problemas respiratorios que finalmente terminaron con la vida del artista que, deja una profunda huella en la salsa con éxitos como Oh que será, El gran varón, Idilio, Gitana, Talento de televisión, entre otros.

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York, fue un trompetista y trombonista autodidacta, pero, como lo describe Fania Récords, “su falta de virtuosismo técnico no le impidió convertirse en el ícono del trombón por excelencia de la salsa”.

Creció en la década de 1960 e, inevitablemente, “parte de la turbulencia de la época se reflejó en su música y vida personal”. Y es que llevó al Bronx con él y lo hizo su sello.

En esas calles desafiantes, Toña, su abuela paterna, le cultivó el oído hasta llevarlo muy temprano a estudiar trompeta y clarinete, pero su admiración por Mon Rivera, a sus 14 años, lo hizo inclinarse por el trombón.

Desde pequeño, Willie Colón siempre tuvo interés por los instrumentos de viento. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
Desde pequeño, Willie Colón siempre tuvo interés por los instrumentos de viento. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO

Su talento fue descubierto por Al Santiago, dueño y gerente de la legendaria tienda de discos Casa Alegre y fundador del sello Alegre Records.

Su álbum debut para el sello Futura de Al Santiago nunca se realizó, ya que el caos financiero llevó a Santiago a la quiebra. Sin embargo, las cintas llamaron la atención de Johnny Pacheco en el naciente sello Fania Records, quien vio en Colón un diamante en bruto. “Pacheco no dudó; firmó con la banda en el acto”. Su álbum debut con Fania, El Malo, se estrenó en 1967 y ”el resto, como dirían algunos, es historia”.

“El Malo” del Bronx

Fueron músicos mayores que se burlaban del limitado registro de Colón en el trombón en ese momento quienes le otorgaron el apodo de “El Malo”, pero ese malo no solo se volvió bueno, sino buenísimo. Él lo capitalizó y construyó una imagen de duro y astuto, dándole a ese apodo un significado distinto.

En Fania comenzó a construir alianzas que marcarían la historia del género. Su trabajo junto a Héctor Juan Pérez Martínez, Héctor Lavoe, dio origen a una de las duplas más recordadas de salsa. Desde entonces, la escena latina de Nueva York nunca volvió a ser la misma.

La dupla grabó discos que hoy son piezas de culto: The Hustler, Guisando, Cosa Nuestra, La Gran Fuga, Asalto Navideño, El Juicio y Lo Mato. Canciones como Che Che Colé, La Murga, Juanito Alimaña, Calle Luna, calle Sol, El Día de Mi Suerte y Todo Tiene Su Final consolidaron una unión destinada al éxito.

Más adelante, tras su ruptura con Lavoe en 1974 tras ocho años y 14 discos, Colón colaboró con Rubén Blades, Celia Cruz e Ismael Miranda, artistas con quienes acabó por construir su repertorio salsero.

De su unión con Blades quedó el movimiento salsa conciencia, pues sus canciones siempre tuvieron un alto contenido político y fue esa salsa con contenido social, lo que lo llevó a convertirse en activista político y defensor de derechos humanos, tanto, que recibió dos doctorados Honoris Causa en Letras Humanas y en Sociopolítica, así como otros importantes reconocimientos.

En 2019, cuando volvió a Medellín para presentarse en la Feria de las Flores, Colón, en entrevista con EL COLOMBIANO recordó sus inicios y lanzó una fuerte crítica a los artistas y a la escena musical actual.

“En nuestros tiempos, nosotros mismos componíamos y grabábamos las canciones, eran letras de gente del barrio, no de grandes poetas o escritores. Hoy en día, lo que están usando son poemas o baladas refritas, con palabras muy rebuscadas. Ahora todas las canciones se parecen, es más de lo mismo, cuando en nuestro tiempo, hablo por mí, procurábamos que cada tema tuviera un concepto totalmente diferente a los del mismo álbum o a los del pasado”, dijo Colón a este diario.

Colón grabó más de 40 álbumes, recibió 15 discos de oro, cinco de platino y once nominaciones a los premios Grammy.

