Projericó: una mina de promesas

Durante la inauguración de la sede oficial de Projericó, ubicada en la calle de la Madre Laura, a cuadra y media del parque central de esa localidad, el directivo de la compañía aclaró que solo financiarán la fundación si obtienen la licencia ambiental para construir la mina.

“Durante la explotación los aportes dependerán de la extracción; es decir, pondremos 15 dólares por cada tonelada exportada, pero si se extrae menos, entonces como mínimo entre los años de construcción y de operación destinaremos 55,8 millones de dólares”, dijo.

Eso sí, observó, esto no está relacionado con la responsabilidad social que tiene el proyecto, sino que funciona de manera independiente, y aunque para la fecha solo hay una persona contratada, se espera que Projericó pueda funcionar de forma independiente, con o sin minería.

No obstante, Beatriz Franco, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, manifestó que no es casual que se conforme la fundación ad portas de un proceso electoral, cuando AngloGold la pudo crear hace años, pues ya llevan más de una década haciendo presencia en el municipio.

“Esa buena intención no es otra cosa que interés. El hecho de que digan que si no hay licencia no hay más inversión en lo que crearon demuestra que no hay verdadero esmero en buscar el desarrollo de la comunidad, sino en usarlo como estrategia para sacar provecho” expresó.

Márquez explicó que Projericó no se pensó antes porque siempre se hace cuando está próxima la fecha del licenciamiento o la operación, y que es evidente que si no les otorgan la licencia no tendrán una mina de donde salgan los recursos para aportar y la fundación deberá buscar recursos por otro lado.