Radican proyecto de ley para blindar el mecanismo de obras por impuestos

En medio de la creciente incertidumbre por la suerte que tendrán las obras por impuestos en el país el próximo año, en el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley con el que se busca blindar y fortalecer ese mecanismo. Le puede interesar: Obras por Impuestos ya dejan 79 proyectos por 1 billón de pesos en Antioquia La iniciativa, que ya fue presentada ante la comisión accidental de obras por impuestos, fue apoyada por al menos 18 representantes a la Cámara y senadores, varios de ellos de Antioquia, y apunta a resolver varios problemas que hoy arrastra dicho modelo, que en el departamento ha sido ampliamente acogido. Uno de los principales objetivos de la iniciativa es agrupar en una sola la ley las normas que regulan las obras por impuestos, que todavía están sustentadas en una reforma tributaria que se aprobó durante el gobierno de Juan Manuel Santos (Ley 1819 de 2016), que a su vez se ha visto afectada por otras reformas y decretos.

Unificando dichas normas en una sola, el objetivo de los parlamentarios es que los proyectos que se estructuren con esa figura tengan mayor seguridad jurídica y reglas de juego estables, evitando líos como el ocurrido este año con el polémico decreto de autoretención, que al adelantar el cobro del impuesto de renta del próximo año, tiene el limbo muchos de los proyectos que se iban a realizar el próximo año. Lea también: Antioquia es “campeón” nacional en ejecución de Obras por Impuestos De igual manera, dentro de las medidas que también se proponen en la nueva ley, está la de la creación de un sistema anual que garantice el cupo CONFIS anual, estableciendo que el mismo no quede por debajo al aprobado para el año anterior, de tal manera que el mecanismo se pueda sostener en el tiempo. Como medida para blindar las obras, también se propone crear un banco unificado de proyectos y requerimientos técnicos más estrictos, que permitan no solo que los criterios de priorización para los proyectos sean más claros, sino que pueda hacerse un seguimiento al impacto de los mismos.