Por rastros de piel en sus uñas, pudieron descubrir al presunto asesino de una mujer en el barrio Zamora, en Bello

Durante el día de Navidad, un hombre salió de una vivienda del barrio Zamora, de Bello, y denunció que dentro de la misma su compañera sentimental se había muerto y no se sabía por qué. Dos meses y medio más tarde se capturó al mismo hombre, luego de descubrirse que ese fallecimiento de la mujer se debió a un asesinato por asfixia. Así ocurrió la muerte de Mónica Liliana Ramírez Escobar en este barrio limítrofe con Medellín, luego de que los investigadores encontraran rastros de piel en las uñas de la víctima, las cuales fueron usadas para hacer la evaluación forense. Todo mientras el hombre era entrevistado.

Después de hacer un análisis de estos rastros, las autoridades pudieron establecer la identidad del presunto responsable y con base en estas evidencias procedieron con la captura de Juan Manuel Quiceno Valadez, la misma persona que, según las autoridades, intentó encubrir el crimen denunciando los hechos. Entérese: Estos son los más buscados por feminicidio y violencia contra la mujer en el Valle de Aburrá El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, indicó que “Tenía un historial de violencia, de celos, de control por parte de este sujeto, quien la hostigaba y quien incluso la agredía verbalmente por celos. Este sujeto entonces fue capturado el pasado 11 de marzo”. Agregó al respecto que en medio de las investigaciones para determinar su presunta responsabilidad tuvieron en cuenta entrevistas a familiares y el análisis de las evidencias recolectadas durante la inspección judicial. Le puede interesar: Rumba en plena ley seca acabó en riña y balacera que dejó una mujer muerta y una herida en Aranjuez, Medellín Según el dictamen forense realizado por Medicina Legal, además de los rastros en los que hallaron las pruebas de ADN del presunto homicida, también determinaron que había rastros de que había sido asfixiada mediante estrangulamiento.