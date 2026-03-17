Por rastros de piel en sus uñas, pudieron descubrir al presunto asesino de una mujer en el barrio Zamora, en Bello

Durante el día de Navidad, un hombre salió de una vivienda del barrio Zamora, de Bello, y denunció que dentro de la misma su compañera sentimental se había muerto y no se sabía por qué. Dos meses y medio más tarde se capturó al mismo hombre, luego de descubrirse que ese fallecimiento de la mujer se debió a un asesinato por asfixia.
Así ocurrió la muerte de Mónica Liliana Ramírez Escobar en este barrio limítrofe con Medellín, luego de que los investigadores encontraran rastros de piel en las uñas de la víctima, las cuales fueron usadas para hacer la evaluación forense. Todo mientras el hombre era entrevistado.