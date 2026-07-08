Puerto Antioquia celebró nuevo hito: recibió su buque portacontenedores número 100

Puerto Antioquia, la primera terminal marítima de Urabá, celebró un nuevo hito operativo al atender con éxito a su buque portacontenedores número 100. Este logro consolida la eficiencia logística del puerto ubicado en Turbo, el cual inició formalmente la recepción de este tipo de embarcaciones de gran calado en febrero de este año.
Gilberto Peña, vicepresidente de Operaciones de Puerto Antioquia, celebró la cifra y dijo que “detrás de este logro hay personas de la región, un equipo que ha demostrado la capacidad de convertir un proyecto en realidad”.
El puerto, ubicado al costado sur de Bahía Colombia, en el municipio de Turbo, requirió inversiones superiores a 770 millones de dólares y tiene una concesión por 30 años.
Con la entrada en operación del puerto llegarán inyecciones anuales de más de 20 millones de dólares a Urabá, se generarán 17.000 nuevos empleos y se instalarán 800 nuevas empresas.