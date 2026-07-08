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Viviane Morales respondió a las críticas por nombramiento en MinEducación: “Mi fe no va a alterar mi compromiso con la Constitución”

La exfiscal que será ministra de Educación en el gobierno de Abelardo de la Espriella se refirió a las críticas por su nombramiento y aseguró que estas llegan llenas de “prejuicios”. Esto dijo.

  • La exfiscal Viviane Morales será la ministra de Educación en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: @MoralesViviane
    La exfiscal Viviane Morales será la ministra de Educación en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: @MoralesViviane
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmó a la exfiscal y excongresista Viviane Morales como su ministra de Educación. Su nombramiento ha recibido diferentes críticas relacionadas con su idoneidad para el cargo y su activismo en defensa de valores cristianos. Estas fueron respondidas por la abogada.

Una vez conocido su nombramiento, uno de los cuestionamientos que salieron a la luz pública es sobre si dicha designación amenaza el carácter laico de la educación, pues su carrera política ha estado ligada a los movimientos religiosos, siendo asesora de la Asamblea Nacional Constituyente ligada al movimiento de la Unión Cristiana y, en su último período como senadora (2014-2018), impulsó un referendo para restringir la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo o personas solteras.

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“En pleno siglo XXI, ¿estará el nuevo gobierno pensando en entregar el Ministerio de Educación a una iglesia cristiana? ¿Abandonará el carácter laico de su educación y retornará a los enfoques dominantes hasta fines del siglo XIX?”, fue una de las críticas que lanzó el reconocido pedagogo Julián de Subiría.

Ante críticas similares, Morales respondió en una entrevista con el medio Blu Radio que “los que están pensando y han atacado el tema de la fe son los que sí tienen un pensamiento lleno de prejuicios”.

“Mi fe personal no va a significar alterar mi compromiso con la Constitución y la ley porque creo que además son perfectamente compatibles”, agregó la exfiscal ante el medio mencionado, haciendo un llamado a “quitarse la venda de la ignorancia y del prejuicio”.

Sobre la polémica que tuvo tras la promoción de un referendo para restringir la adopción de parejas del mismo sexo y los cuestionamientos de activistas de la población LGBTI, Morales enfatizó que “no puede haber discriminación en Colombia por ser homosexual, por tener una orientación sexual diferente, pero por otro lado también existen los derechos de los padres de familia a que sean escuchados y respetados en la formación de sus hijos”.

Morales es abogada de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Derecho Público de la Universidad de París, en Francia. Fue la primera fiscal mujer e hizo parte del Congreso de la República en varias ocasiones.

Entérese: Omar Bula Escobar será el canciller de Colombia en el gobierno de Abelardo, ¿quién es?

Sobre su llegada al Ministerio de Educación, la jurista reveló ante el medio radial que dentro de sus planes en esa cartera está “articular la educación con el empleo, con la productividad, con la competitividad de la nación” y “la formación en valores democráticos y republicanos”.

La ministra del gobierno de De la Espriella también espera “trabajar de la mano” con Fecode y anunció un “respeto total a la autonomía universitaria”, además de la continuación de los créditos del Icetex.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el nombramiento de Viviane Morales como ministra de Educación ha generado controversia?
Las críticas se centran en su trayectoria política y en sus posturas públicas sobre temas como la adopción por parejas del mismo sexo, así como en su cercanía con movimientos cristianos. Algunos sectores consideran que esos antecedentes podrían influir en las políticas educativas, mientras que Morales sostiene que respetará el marco constitucional.
¿Qué respondió Viviane Morales a quienes cuestionan su activismo religioso?
Morales afirmó que quienes la critican por su fe actúan desde el prejuicio. También señaló que su convicción religiosa no interferirá con sus obligaciones como ministra y reiteró que ejercerá el cargo con apego a la Constitución y la legislación vigente.
¿Cuáles son las principales propuestas de Viviane Morales para el Ministerio de Educación?
Según sus declaraciones, buscará articular la educación con el empleo, la productividad y la competitividad del país. Además, planteó fortalecer la formación en valores democráticos y republicanos, trabajar conjuntamente con Fecode, respetar la autonomía universitaria y mantener los créditos del Icetex.
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