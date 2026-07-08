Viviane Morales respondió a las críticas por nombramiento en MinEducación: “Mi fe no va a alterar mi compromiso con la Constitución”

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmó a la exfiscal y excongresista Viviane Morales como su ministra de Educación. Su nombramiento ha recibido diferentes críticas relacionadas con su idoneidad para el cargo y su activismo en defensa de valores cristianos. Estas fueron respondidas por la abogada. Una vez conocido su nombramiento, uno de los cuestionamientos que salieron a la luz pública es sobre si dicha designación amenaza el carácter laico de la educación, pues su carrera política ha estado ligada a los movimientos religiosos, siendo asesora de la Asamblea Nacional Constituyente ligada al movimiento de la Unión Cristiana y, en su último período como senadora (2014-2018), impulsó un referendo para restringir la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo o personas solteras. Lea también | Perfil y polémicas de Viviane Morales: la exfiscal que será ministra de Educación “En pleno siglo XXI, ¿estará el nuevo gobierno pensando en entregar el Ministerio de Educación a una iglesia cristiana? ¿Abandonará el carácter laico de su educación y retornará a los enfoques dominantes hasta fines del siglo XIX?”, fue una de las críticas que lanzó el reconocido pedagogo Julián de Subiría.

Ante críticas similares, Morales respondió en una entrevista con el medio Blu Radio que “los que están pensando y han atacado el tema de la fe son los que sí tienen un pensamiento lleno de prejuicios”. “Mi fe personal no va a significar alterar mi compromiso con la Constitución y la ley porque creo que además son perfectamente compatibles”, agregó la exfiscal ante el medio mencionado, haciendo un llamado a “quitarse la venda de la ignorancia y del prejuicio”.

Sobre la polémica que tuvo tras la promoción de un referendo para restringir la adopción de parejas del mismo sexo y los cuestionamientos de activistas de la población LGBTI, Morales enfatizó que “no puede haber discriminación en Colombia por ser homosexual, por tener una orientación sexual diferente, pero por otro lado también existen los derechos de los padres de familia a que sean escuchados y respetados en la formación de sus hijos”. Morales es abogada de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Derecho Público de la Universidad de París, en Francia. Fue la primera fiscal mujer e hizo parte del Congreso de la República en varias ocasiones. Entérese: Omar Bula Escobar será el canciller de Colombia en el gobierno de Abelardo, ¿quién es?

Sobre su llegada al Ministerio de Educación, la jurista reveló ante el medio radial que dentro de sus planes en esa cartera está “articular la educación con el empleo, con la productividad, con la competitividad de la nación” y “la formación en valores democráticos y republicanos”.

La ministra del gobierno de De la Espriella también espera “trabajar de la mano” con Fecode y anunció un “respeto total a la autonomía universitaria”, además de la continuación de los créditos del Icetex. Siga leyendo: Tender puentes con las regiones y otras señales que mandan los seis nuevos ministros de De la Espriella

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