¿Qué sirve (y qué no) para prevenir la exposición al aire contaminado?

Máscaras antipolución, sistemas de filtración de aire y hasta cerrar las ventanas de los carros y poner el aire acondicionado, son algunas de las muchas formas prácticas que utilizan las personas para reducir su exposición a la contaminación del aire por estos días de contingencia ambiental. ¿Pero realmente sirven? Según William Parra Cardeño, médico neumólogo y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, tenemos que tener en cuenta muchas variantes para determinar el porcentaje de efectividad de estas medidas pues las partículas contaminantes a las que nos enfrentamos son muy pequeñas. “Cuando la partícula es de 10 micras entra por la nariz y se queda en la garganta. Para esas el organismo tiene unos filtros especiales que son como un colador. Si el tamaño de la partícula es muy grande los va atrapando y los deja ahí”, dice el médico y agrega que estas partículas generan en los pacientes estornudos, picazón en la garganta, carraspera e irritación en los ojos pero no son tan peligrosas como las que están por debajo del PM 2.5. “Las partículas de 2.5 como son más pequeñas logran pasar de la garganta y llegan hasta los bronquios dístales. Que son como las ramas más lejanas en un árbol. Estos bronquios se comunican con el alvéolo que es donde se hace el intercambio de oxígeno y Co2. Y hay otras partículas más pequeñas que esas que no solo llegan al alvéolo sino que pasan a la circulación. Esas son las más nocivas”, agrega el experto. Cabe señalar, que un cabello mide de ancho 70 micras y un grano de arena 50 micras, entonces estas partículas menores de 2 micras son tan pequeñas que luego de respirarlas y pasar a la circulación se pueden acumular en el cerebro y el corazón. “Al entrar al torrente circulatorio se van para el corazón y al cerebro. Son miles de partículas que se van pegando a las paredes y produciendo pequeños trombos. Por eso la contaminación es causal de grandes accidentes cerebrovasculares e isquemias vasculares cardiacas. Cuando hay esos picos altos de contaminación en el Valle de Aburrá hay un mayor número de pacientes que presenta estos problemas”, confirma el médico. Estas son algunas formas prácticas y mitos que utilizan las personas para ayudar a reducir su exposición a la contaminación. Aquí le contamos cuáles sirven, cuáles no y cuáles sirven en algún porcentaje: 1. Tener cuatro o más plantas en cada habitación puede mejorar la calidad de aire.

William Parra Cardeño, médico neumólogo de la Clínica Las Américas “No sirve. Ojalá en la medida de lo posible no tener plantas en una habitación porque la planta también respira y exhala Co2. Los árboles muy frondosos sirven porque absorben mucho dióxido de carbono, pero no son para tenerlos en una casa”. Carmen Elena Zapata, directora del Laboratorio Calaire de la Facultad de Minas de la U. Nacional “Las plantas no reducen el material particulado. Los que sirven como barrera son los árboles. Para lo que son buenas las plantas son para disminuir la contaminación con gases. Además por la noche usted no debe tener una planta en su habitación sino en el balcón. Porque en el día estas hacen la fotosíntesis generando oxígeno, pero en las noches generan Co2 y otros contaminantes orgánicos”. 2. Evitar las calles congestionadas con una distancia de por lo menos 100 metros, para reducir la exposición al aire contaminado hasta la mitad.

William Parra Cardeño, médico neumólogo de la Clínica Las Américas “Es cierto. La población más expuesta es la que está a menos de 100 metros de las áreas de alta circulación, según la Organización Mundial para la Salud (OMS). Aunque la medida preventiva sea de 300 metros. Hay un dicho que dice dime donde vives y te diré de qué te enfermas y qué respiras. La única forma de prevenir es alejarme de las zonas de mayor contaminación, las vías principales donde transiten buses, volquetas y camiones. Porque esos vehículos son los usan diesel que es un cancerígeno desde el año 2012, según la OMS. El dióxido de azufre también que contiene el diesel y la gasolina son tóxicos para la salud”. Carmen Elena Zapata, directora del Laboratorio Calaire de la Facultad de Minas de la U. Nacional “Vivir a menos de 100 metros de las avenidas donde hay más tráfico produce más enfermedades y se respira más contaminación. Hay estudios que corroboran eso”. 3. Comprar un buen filtro de aire que remueva las partículas contaminadas con gas y polución. Utilizar purificadores de aire y sistemas de filtración.

Alexander Cubaque López, integrante del grupo de investigación de Salud y Ambiente de la facultad Salud Pública de la U. de A. “Para que esos purificadores y filtros sirvan tendrías que sellar toda tu casa. Poner aires especiales como los que se usan laboratorios y hospitales no es la medida adecuada. Además, lo más seguro es que en la mayoría de las casas la contaminación sea muy baja”. William Parra Cardeño, médico neumólogo de la Clínica Las Américas “Esos purificadores no sirven para nada. Porque un purificador de aire lo que hace es tomar una porción de aire y pasarla por unos filtros, pero aquí se trata de partículas muy pequeñas que no filtra ni nuestro organismo. No se justifica una inversión de dinero en ese tipo de máquinas. No hay una evidencia demostrando que esos filtros tengan alguna validez en el manejo de la contaminación del aire con esta clase de partículas”. Carmen Elena Zapata, directora del Laboratorio Calaire de la Facultad de Minas de la U. Nacional “Los purificadores de aire reducen la contaminación pero también contaminan por la energía que gastan. Si se ponen en un lugar con población vulnerable servirían. Hay muchos en el mercado que sirven en ambientes cerrados, porque si uno lo usa con las ventanas abiertas no hace nada. Los purificadores pueden servir para partículas grandes y algunas de las que componen el PM 2.5, pero las de PM 1 para abajo no las retienen esos filtros. Habría que medir la contaminación dentro de la casa y mirar el tamaño de las partículas para mirar si de verdad sirve esta medida. Hay que tener en cuenta también el mantenimiento, los filtros se deben cambiar dependiendo del nivel de concentración de partículas dentro de la casa. Esos purificadores son una ayuda pero no una solución”. 4. Usar una mascara 100% sellada y que tenga los filtros correctos o utilizar tapabocas N95 en espacios abiertos.

Alexander Cubaque López, integrante del grupo de investigación de Salud y Ambiente de la facultad Salud Pública de la U. de A. “Tendrían que ser mascarillas para gases y vapores. Una mascarilla de material particulado con el PM 2.5 no le va a servir a nadie. Tendrían que usarse mascarillas especializadas, selladas y las personas que las usen no pueden tener barba. Creo que utilizar una protección respiratoria no es la solución, lo ideal es retirarse de la exposición. Si saben que hay algún sector más contaminado lo ideal es que se evite ese lugar”. William Parra Cardeño, médico neumólogo de la Clínica Las Américas “Aquí estamos hablando de partículas muy pequeñas, esas partículas pasarían por esas máscaras. Y hay otra cosa, en Europa no miden el material particulado sino el dióxido de nitrógeno. Estamos hablando de ácidos que se evaporan y eso no los filtra nadie. Es como un saludo a la bandera, yo veo a los ciclistas con esas máscaras y hasta pañuelos y es peor porque los sofoca, los pone a respirar el doble y además les causa humedad”. Carmen Elena Zapata, directora del Laboratorio Calaire de la Facultad de Minas de la U. Nacional “Todo mundo usa esas máscaras que le venden a uno en la farmacia, pero esas no sirven. Hay máscaras especiales como la que se usa para el virus de la gripa Ah1n1 que son N95, con un filtro y que se ajustan completamente a la cara. Porque si les entra aire no sirven, pues se estaría respirando lo que pasa entre la máscara y la piel. Esas mascarillas sirven para reducir el material particulado pero no en un 100%. No han inventado una máscara que filtre nanopartículas, pero si ayudan reduciendo hasta un 80% dependiendo de la distribución de tamaño de las partículas. Además hay otros puntos de entrada como los poros de la piel, y como son tan pequeñas atraviesan la dermis. Otra cosa es que estas máscaras no sirven para gases y cuando se saturan los filtros dejan de servir”. 5. Evite las ciclovías, ciclorrutas y hacer deporte en sitios contaminados.

Alexander Cubaque López, integrante del grupo de investigación de Salud y Ambiente de la facultad Salud Pública de la U. de A. “La gente se va para la ciclovía en la autopista o a hacer deporte al centro de la ciudad donde están las fuentes directas de emisión. Lo ideal es retirarse de los focos de contaminación. Cuando está la ciclovía en un carril y por el otro van vehículos se emiten más partículas y las personas que están a los lados haciendo ejercicio van a estar el doble de expuestas”. William Parra Cardeño, médico neumólogo de la Clínica Las Américas “La gran mayoría de ciclorrutas están en las vías de mayor circulación, graso error. Habría que volver a estudiar y redireccionar las ciclorrutas, porque tienen que estar alejadas de los núcleos de gran concentración de vehículos. El ciclista absorbe el doble de contaminantes que el que va dentro de un carro. En cada respiración uno puede entrar 10 litros de aire, pero si yo estoy agitado porque estoy haciendo ejercicio puedo aspirar casi el doble, es decir más contaminantes”. Carmen Elena Zapata, directora del Laboratorio Calaire de la Facultad de Minas de la U. Nacional “Hay que hacer ejercicio en las horas de menor contaminación. La gente que hace ejercicio a las 6:00 de la mañana, si ves los reportes del Siata esas son horas pico de contaminación y comienzan a bajar después de las 10:00 de la mañana. Es mejor ponerse bloqueador y sombrero y hacer ejercicio a las 11:00 de la mañana. Hay que buscar además zonas verdes donde los árboles sirvan de barrera. Y no trotar y caminar por vías arterias. Por ejemplo no caminar por la avenida 80, sino por las vías interiores de los barrios, donde hay menor contaminación”. 6. Es bueno ventilar la casa. Mantener una adecuada circulación del aire en el hogar es bueno para mejorar la calidad del aire interior.

Alexander Cubaque López, integrante del grupo de investigación de Salud y Ambiente de la facultad Salud Pública de la U. de A. “Lo ideal es tener ventilación, pero si el aire que está entrando es más contaminado que el que tengo en mi casa no es lo ideal. Por ejemplo, si uno vive en Carabobo y el aire que le entra a uno es de esa calle no es para nada bueno tenerla abierta. Si uno cierra la ventana el microclima cambia”. William Parra Cardeño, médico neumólogo de la Clínica Las Américas “Esto si es cierto. Muchas personas se encierran en las casas y no se debe hacer esto, porque uno tiene en la casa una ventana donde entra un ventarrón pero hay otras de intercambio que uno debe tener libres para que el aire que respiramos se esté intercambiando. Pueden haber excepciones como si uno vive cerca de focos de contaminación pero en términos generales es saludable que haya intercambio de aire”. Carmen Elena Zapata, directora del Laboratorio Calaire de la Facultad de Minas de la U. Nacional “Si la calidad del aire exterior es buena el interior de tu casa va a estar bien. Pero si la calidad es mala la interior también. Lo que se está haciendo es un equilibrio del aire del ambiente con el de la casa o oficina”. 7. Evitar en la medida de lo posible el uso de alfombras o utilizar aspiradoras de partículas de alta eficiencia.

Alexander Cubaque López, integrante del grupo de investigación de Salud y Ambiente de la facultad Salud Pública de la U. de A. “La alfombra hay que aspirarla y hacerle un mantenimiento normal. Siempre van a ser un foco interno de contaminación si no se les hace un mantenimiento debido. Es lo mismo que una almohada o un colchón. ¿Entonces por eso no podemos usar colchones? Es una medida exagerada”. William Parra Cardeño, médico neumólogo de la Clínica Las Américas “Las alfombras recogen partículas, pero si yo tengo una buena aspiradora y la estoy limpiando constantemente no veo problema ahí. Si no tengo una buena limpieza de esa alfombra se convierte en un disparador permanente y un contaminante”. Carmen Elena Zapata, directora del Laboratorio Calaire de la Facultad de Minas de la U. Nacional “Las alfombras retienen el material particulado menor de PM 2.5 y con cualquier movimiento se levanta, cuando pasas caminando sobre ellas, y ese PM 2.5 te lo respiras. No debemos usar alfombras”. 8. No lleve a su bebé en coche por zonas altamente transitadas.

William Parra Cardeño, médico neumólogo de la Clínica Las Américas “Hay una población muy expuesta y son los bebés que los sacan en coche por las calles. El bebé está exactamente a la altura del exosto y está por lo tanto más expuesto. Hay que hacer un llamado de atención a los padres para que no los saquen por lugares donde hay mucho tráfico. En un centro comercial y un parque está bien pero sacarlo a la calle es exponerlo a una intoxicación segura”. Carmen Elena Zapata, directora del Laboratorio Calaire de la Facultad de Minas de la U. Nacional “La recomendación es no salir con los bebés en los horarios y por las vías de mayor contaminación. Los horarios de alta radiación solar entre las 10:00 a.m. y las 2:00 de la tarde la contaminación está más baja, pero habría que protegerlos contra la radiación solar. No andar por vías arterías, sino por parques que tengan árboles que sirvan de barrera”. 9. Trapear es mejor que barrer para no levantar el material particulado.

Alexander Cubaque López, integrante del grupo de investigación de Salud y Ambiente de la facultad Salud Pública de la U. de A. “No barrer los frentes con escoba, es mejor rociar agua antes. Humedecer las calles y andenes antes de barrer es importante, porque cuando se barre de esa forma las partículas vuelven a levantarse y viajan por el aire”. Carmen Elena Zapata, directora del Laboratorio Calaire de la Facultad de Minas “Lo ideal es no barrer en seco, sino barrer en húmedo como trapear y lavar la trapeadora. Ahí pasamos la contaminación al agua y la podemos verter en el alcantarillado y para eso tenemos plantas como la de Niquía que purifican el agua”. 10. Cuando vaya en su carro suba las ventanas y tenga el aire acondicionado recirculando

Carmen Elena Zapata, directora del Laboratorio Calaire de la Facultad de Minas de la U. Nacional “Cuando vaya por vías de alto tráfico sirve viajar en su vehículo con las ventanas cerradas y con aire acondicionado pero sin entrada del aire exterior. Es decir, que sea el mismo aire recirculando”. Otras recomendaciones de los expertos