Video | Lucho está encendido: vea el golazo que marcó en debut en la Bundesliga con el Bayern Múnich

Díaz, cabello rizado aún con el tinte rubio que por lo general utiliza en vacaciones, anotó el segundo de los seis goles con los que el equipo bávaro venció a Leipzig en la primera jornada de la Liga alemana, una de las últimas “grandes” de Europa que empezó. El guajiro, de 28 años y quien firmó contrato hasta junio del 2029 con el equipo rojo, marcó un golazo al minuto 32. Antes mostró varios destellos de su talento. Hizo amagues, enganches buscando espacios que le permitieran patear al arco de Gulasic, pero no los encontró. Sin embargo, su primera diana en el torneo teutón llegó después de una excelente jugada de asociación.

Hubo muchos toques. Empezó en la mitad de la cancha. La tocaron, rápido, Joshua Kimich, Gnabry, Olise, Harry Kane y la pelota llegó, dentro del área, a Lucho. El criollo, que venía en velocidad, controló el balón y pateó con fuerza a la parte de arriba del arco. La esférica pegó en el palo antes de entrar. Hizo el famoso “picabarra”. Díaz, emocionado, corrió hacia una de las esquinas del estadio bávaro, siempre imponente, para festejar.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Este fue el segundo gol de Díaz desde que llegó al equipo alemán. La primera llegó el fin de semana pasado en la final de la Superliga de Alemania ante el Stuttgart, en la que consiguió su primer título en el país donde espera consolidarse en la élite del fútbol mundial y ganar la primera Champions de su carrera.

Lucho, que jugó todo el partido, también dio una asistencia. El pase gol llegó en el quinto gol del elenco alemán, anotado por el delantero inglés Harry Kane, referente en ataque del Bayern y quien ha manifestado varias veces que se siente bien haciendo sociedad con el colombiano. Con esta victoria, los bávaros se consolidaron en la primera casilla de la tabla de posiciones de la Bundesliga, donde son vigentes campeones.