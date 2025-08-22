Video | Lucho está encendido: vea el golazo que marcó en debut en la Bundesliga con el Bayern Múnich

A punta de carisma se ganó el corazón de los futboleros alemanes. Luis Díaz, con su sonrisa, conquistó a los aficionados del Bayern Múnich desde que llegó a la ciudad, hace casi un mes. Ellos, siempre pasionales y exigentes, esperaban ver, en la cancha del Alianz Arena –donde son locales–, lo que habían observado en videos que hacía con el Liverpool inglés.
El jueves, vestido de bávaro, pero con un acordeón en la mano, Díaz se mostró inmerso en la cultura de su nuevo hogar. El viernes, al ritmo del género musical que creció escuchando, el futbolista colombiano, fichaje más costoso del Bayern esta temporada, solo necesitó media hora para anotar su primer gol en la Bundesliga de Alemania.