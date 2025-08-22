¡Invaden Italia! Los 7 colombianos que brillarán en la Serie A que comienza este sábado

La Serie A de Italia, uno de los torneos más prestigiosos del fútbol europeo, abre sus puertas este sábado y contará con una destacada presencia de jugadores colombianos que, entre experiencia, juventud y nuevas ilusiones, buscarán dejar huella en la temporada 2025/2026. Uno de los nombres más reconocidos es el de Duván Zapata, quien iniciará su decimocuarta temporada en el fútbol italiano. El delantero vallecaucano, que ha defendido los colores de Napoli, Udinese, Sampdoria y Atalanta, afrontará su tercer año en el Torino. En su palmarés con el club granata figuran la Copa Italia y la Supercopa de 2014, títulos que lo convirtieron en referente. Zapata tendrá su estreno el lunes, a la 1:45 p.m. hora colombiana, nada menos que frente al Inter, uno de los rivales más poderosos de la liga.

En paralelo, el futbolista cafetero con mayor recorrido en Italia y en Europa es Juan Guillermo Cuadrado, quien a sus 36 años sigue sumando páginas de historia. Llegó al país en 2009 y, salvo un breve paso por el Chelsea, no ha abandonado el calcio en 17 temporadas. Su carrera ha estado marcada por títulos: seis Scudetti, cuatro Copas Italia y tres Supercopas. Esta vez, el experimentado lateral vestirá la camiseta del recién ascendido Pisa, su séptimo club en Italia, con el que debutará el domingo a la 1:45 p.m. frente a la Atalanta.

El presente también ofrece espacio para nuevas generaciones. Juan David Cabal, defensor surgido del Deportivo Cali, tendrá su cuarta campaña en el torneo. Tras dos años en Hellas Verona y un 2024 complicado por las lesiones, el central defenderá los colores de la Juventus, equipo que lo fichó a comienzos de este año. Cabal debutará el domingo frente al Parma y además afrontará la Champions League, un desafío que representa el mayor escalón de su carrera hasta ahora. En el Bologna se mantiene como pieza clave Jhon Lucumí, quien desde su llegada se consolidó como titular indiscutido en la zaga. El vallecaucano ya acumula tres temporadas en el club y el título de Copa Italia logrado en la pasada campaña lo ratifica como uno de los líderes del equipo. Aunque es seguido de cerca por clubes de la Premier League, seguirá en Italia al menos un año más. Este sábado tendrá acción contra la Roma, que también contará con un colombiano en sus filas: el arquero Devis Vásquez, de 27 años, quien dejó el Empoli para llegar al cuadro capitalino. El turno de la juventud corre por cuenta de Daniel Mosquera, delantero del Hellas Verona que disputará su segunda temporada en la Serie A. Su debut dejó buenas sensaciones y ahora busca consolidarse como referencia ofensiva. Verona jugará el lunes a las 11:30 a.m. frente al Udinese.

Otro colombiano con experiencia en Italia es Yerry Mina, quien a los 30 años afronta su tercera temporada en el calcio, después de vestir las camisetas de Fiorentina y Cagliari, club al que actualmente pertenece. El defensor de la Selección Colombia volverá a enfrentarse a su exequipo, Fiorentina, el domingo a las 11:30 a.m. Finalmente, la cuota de renovación llega con Yeferson Paz, lateral surgido del Cortuluá que debutará esta temporada con el Sassuolo. Tras conseguir el ascenso, el vallecaucano tendrá la oportunidad de mostrarse en la élite del fútbol italiano. Su estreno será este sábado, en el partido inaugural de la liga, frente al Napoli a las 11:30 a.m. Más allá de la competencia local, tres colombianos también tendrán vitrina internacional. Cabal lo hará en la Champions League con la Juventus, mientras que Lucumí y Vásquez buscarán brillar en la Europa League, defendiendo los colores de Bologna y Roma respectivamente.