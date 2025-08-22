x

Urgente | Se estrelló una avioneta en Nechí, Bajo Cauca antioqueño: hay un muerto

El incidente aéreo ocurrió hacia el mediodía. La aeronave quedó completamente destrozada

  • La nave se precipitó a tierra en un descampado del municipio de Nechí. FOTO CORTESÍA
    La nave se precipitó a tierra en un descampado del municipio de Nechí. FOTO CORTESÍA
Redacción El Colombiano
22 de agosto de 2025
Una avioneta colapsó a tierra durante el mediodía de este viernes, 22 de agosto, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, ocasionando la muerte de una persona.

Hasta ahora no se tienen mayores datos del percance, pero la alcaldesa de Nechí, Yumaris Patricia Henríquez, confirmó que este ocurrió en jurisdicción de su municipio y que una persona perdió la vida.

“Estamos a la espera de personal de la Sijín para realizar el levantamiento del cadáver”, apuntó la funcionaria, quien no se comprometió a dar explicaciones acerca de las posibles causas del siniestro.

Sin embargo, se da por descontado que la víctima sería la persona que piloteaba la pequeña aeronave, que al parecer era de tipo ultraliviana.

La Aeronáutica Civil informó por su parte que el avión accidentado aparece identificado con las matrículas HJ-319, que en los sistemas de información de ese ente aparece registrada a nombre de una persona natural.

En los sistemas públicos de información de vuelos, puede verse que la aeronave recientemente había cubierto exitosamente rutas entre el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y San Gil.

Finalmente, la Aeronáutica Civil añadió que a través de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ya se iniciaron las pesquisas para determinar las causas del siniestro.

