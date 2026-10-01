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Otro golpe a Los Pachenca: nuevo operativo en Santa Marta dejó 10 capturados y material de guerra incautado

Las autoridades desplegaron la Operación Diamante, que dejó como resultado la captura de varios presuntos cabecillas de grupos al margen de la ley en el departamento de Magdalena.

  • La Operación Diamante en Santa Marta dejó 10 capturados y material para delinquir incautado. Foto: Policía Nacional
    La Operación Diamante en Santa Marta dejó 10 capturados y material para delinquir incautado. Foto: Policía Nacional
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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En un despliegue de la fuerza pública en Santa Marta y otros municipios de Magdalena, las autoridades lograron la captura de 10 personas que son señaladas de pertenecer a estructuras del crimen organizado.

Entre las personas aprehendidas en la Operación Diamante se encuentran cabecillas de grupos al margen de la ley como Alias Yepi, El Cabo y El Viejo.

Sobre alias Yepi, las autoridades lo señalan como presunto cabecilla de Los Pachenca o los autodenominados Conquistadores de la Sierra Nevada y su función dentro de la organización criminal estaría ligada a labores logísticas, control de rutas de narcotráfico y extorsión. De la misma organización haría parte alias El Cabo y sus funciones también estarían ligadas a la logística de la banda y al narcotráfico.

Por otro lado, alias El Viejo o alias Roberto es, según las investigaciones, la presunta mano derecha de alias Piter, un cabecilla de la subestructura Sergio Carrascal Gómez del Clan del Golfo. Su función sería la de coordinar homicidios selectivos, sicariato e inteligencia criminal.

Lea también | Barrio a barrio: mapa de las zonas donde operan ‘Los Pachenca’, los paramilitares que azotan Santa Marta y Riohacha

Sus capturas se dieron tras un despliegue de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército y organismos de inteligencia en Santa Marta y los municipios de Fundación y Plato. Los 10 capturados que dejó la operación son investigados por delitos de homicidio, extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

Además de las aprehensiones, en los procedimientos realizados las autoridades decomisaron armamento y equipos utilizados para actividades ilícitas, entre las cuales se encuentran 7 armas de fuego, 135 cartuchos de diversos calibres, 2 artefactos explosivos, 8 teléfonos celulares y 2 motocicletas y $1.000.000 en efectivo.

Frente a los resultados de la estrategia operacional, el presidente Abelardo De La Espriella ratificó a través de sus redes la orden de perseguir a las estructuras criminales y narcoterroristas que operan en la región. “Mi orden es clara: perseguir a quienes asesinan, extorsionan y aterrorizan a nuestra gente. ¡El Magdalena merece vivir sin miedo y los criminales tendrán que responder ante la justicia!”, escribió en su cuenta de X.

Asimismo, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, resaltó la articulación entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía para devolver la seguridad a los habitantes y debilitar la influencia de estos grupos delictivos en el departamento.

Siga leyendo: A Los Pachenca se les cierra el cerco: van más de 13 capturados y aumentan operativos con la DEA

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Preguntas y respuestas

¿Quiénes son alias Yepi, El Cabo y El Viejo capturados en el Magdalena?
Alias Yepi sería presunto cabecilla de Los Pachenca o Conquistadores de la Sierra Nevada, mientras alias El Cabo estaría vinculado a esa organización. Alias El Viejo o Roberto sería presunta mano derecha de alias Piter, del Clan del Golfo.
¿En qué municipios del Magdalena se realizó la Operación Diamante?
La Operación Diamante se desarrolló en Santa Marta, Fundación y Plato. En el operativo participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército y organismos de inteligencia.
¿Qué armas y elementos fueron incautados durante la Operación Diamante?
Las autoridades incautaron siete armas de fuego, 135 cartuchos de diferentes calibres, dos artefactos explosivos, ocho teléfonos celulares, dos motocicletas y $1 millón en efectivo durante los procedimientos.
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