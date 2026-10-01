Otro golpe a Los Pachenca: nuevo operativo en Santa Marta dejó 10 capturados y material de guerra incautado

En un despliegue de la fuerza pública en Santa Marta y otros municipios de Magdalena, las autoridades lograron la captura de 10 personas que son señaladas de pertenecer a estructuras del crimen organizado.

Entre las personas aprehendidas en la Operación Diamante se encuentran cabecillas de grupos al margen de la ley como Alias Yepi, El Cabo y El Viejo.

Sobre alias Yepi, las autoridades lo señalan como presunto cabecilla de Los Pachenca o los autodenominados Conquistadores de la Sierra Nevada y su función dentro de la organización criminal estaría ligada a labores logísticas, control de rutas de narcotráfico y extorsión. De la misma organización haría parte alias El Cabo y sus funciones también estarían ligadas a la logística de la banda y al narcotráfico.

Por otro lado, alias El Viejo o alias Roberto es, según las investigaciones, la presunta mano derecha de alias Piter, un cabecilla de la subestructura Sergio Carrascal Gómez del Clan del Golfo. Su función sería la de coordinar homicidios selectivos, sicariato e inteligencia criminal.

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Sus capturas se dieron tras un despliegue de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército y organismos de inteligencia en Santa Marta y los municipios de Fundación y Plato. Los 10 capturados que dejó la operación son investigados por delitos de homicidio, extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

Además de las aprehensiones, en los procedimientos realizados las autoridades decomisaron armamento y equipos utilizados para actividades ilícitas, entre las cuales se encuentran 7 armas de fuego, 135 cartuchos de diversos calibres, 2 artefactos explosivos, 8 teléfonos celulares y 2 motocicletas y $1.000.000 en efectivo.