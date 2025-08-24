¡Qué triste! Nubia fue hallada muerta, su esposo sigue desaparecido

3 y 4
La brecha salarial entre directores ejecutivos y trabajadores en las grandes corporaciones de Estados Unidos creció 12,9% en cinco años, con Starbucks en la cima.
Las compañías xAI y X, propiedad de Elon Musk, presentaron una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI, acusándolos de formar una alianza ilegal para frenar la competencia en inteligencia artificial.
La Contraloría advirtió sobre el riesgo de interrupción del Programa de Alimentación Escolar si no se asignan los recursos faltantes.
Ahora la única colombiana que queda en competencia es la antioqueña Emiliana Arango, quien debutaría este martes.
El catálogo de Stanford Online incluye formación en programación, economía, matemáticas y pensamiento crítico, accesible para quienes buscan fortalecer su perfil en el mercado laboral.
