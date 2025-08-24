Consternación en Santa Rosa de Osos por el asesinato del querido veterinario Niber Avendaño; esto se sabe

El veterinario Niber Avendaño fue asesinado en la vereda La Cejita, del municipio de Santa Rosa de Osos, tras acudir a lo que resultó ser un falso llamado de servicio.

De acuerdo con versiones preliminares, alrededor de la 1:00 p.m. del sábado, Avendaño y otro integrante de su empresa Vetresa, que presta servicios veterinarios en el norte de Antioquia, se desplazaron hasta la zona para atender una supuesta emergencia.

En otras noticias: Dos presuntos ladrones fueron abatidos por un subintendente de la Policía en Robledo Bello Horizonte, Medellín

Una vez en el lugar, fueron interceptados por hombres armados que intentaron secuestrarlos.

En medio del hecho, uno de los veterinarios logró escapar, mientras que Avendaño fue asesinado. Posteriormente, se conoció que los captores habrían exigido dinero a cambio de la liberación, lo que refuerza la hipótesis de un secuestro fallido.

Le puede interesar: Asesinaron a prestamista en un negocio del barrio La América, en Medellín

Niber Avendaño era reconocido en el norte de Antioquia por liderar Vetresa, empresa que brinda atención a productores y ganaderos de la región mediante un equipo de profesionales.

Su trabajo era ampliamente utilizado en distintas fincas, lo que lo convirtió en una figura cercana al sector agropecuario local.

Vea también: En video | Así fue el escape de los asesinos de dos policías en Morales, Cauca

Las autoridades confirmaron que se adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.