Autoridades se incautaron de 47.000 cajetillas de cigarrillo que el Clan del Golfo pretendía contrabandear en el Urabá

Las redes de contrabando y narcotráfico del Clan del Golfo fueron golpeadas en cuatro operativos de la Policía, la Fiscalía y el Ejército. Fueron capturadas dos personas y lograron incautar 47.000 cajetillas de cigarrillo.

“Se logró la incautación de diversos elementos empleados en actividades ilícitas relacionadas con el procesamiento y distribución de drogas, así como la comercialización de cigarrillos de contrabando”, señaló la Policía en un comunicado.

Durante el operativo fueron incautadas 47.000 cajetillas de cigarrillo, 440 dosis de clorhidato de cocaina, 115 cigarrillos de marihuana, una gramera y 2 agendas contables. También hallaron cinco millones de pesos en efectivo.

Las personas aprehendidas harían parte de una red criminal encargada de almacenar, dosificar y distribuir estupefacientes en los municipios del eje vial del Urabá antioqueño.

También son señaladas de traficar con cigarrillos de contrabando procedentes de Panamá.

Los capturados tienen el alias de El Celsa y alias Daniela, ambos tienen antecedentes judiciales por los delitos relacionados con el narcotráfico. La Policía los señaló como unos de los principales articuladores del Clan del Golfo.