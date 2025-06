Estos son los once campesinos que se jugaron su libertad por actos de protesta contra la minera Quebradona

Los once campesinos del suroeste antioqueño que este lunes se jugaron su libertad dentro de un proceso penal en el que un juez no avaló la solicitud de arresto domiciliario luego de que la Fiscalía les imputara cargos por secuestro simple y hurto calificado -uno, además por lesiones personales- tienen en común el gran arraigo por su territorio, pues la mayoría son de familias que durante varias generaciones han habitado esas tierras, y los que no llegaron allí hace muchos años y se convirtieron en líderes de sus comunidades.

En contexto: Juez avaló imputación de secuestro simple y hurto calificado contra once personas que se oponen a Quebradona

Hace entre quince y diez y seis años se empezó a hablar en esa zona de la posibilidad de que se iniciara un gran proyecto minero con el nombre de Quebradona y que la encargada de desarrollarlo sería la AngloGold Ashanti, una multinacional que es de las más grandes jugadoras mundiales en la extracción de metales y piedras preciosas y que ha tenido varias actuaciones controversiales, entre ellas en los llamados “diamantes de sangre” en África.

Las protestas para no dejar a esta compañía desarrollar su proyecto han sido constantes, con bloqueos en la entrada de sus instalaciones y a terrenos de particulares donde estarían instalando estaciones de exploración, previas a la explotación. El argumento de los campesinos es que si el proyecto se llega a realizar, estaría en riesgo la vocación agrícola y turística de los municipios de Jericó y Támesis, así como su paisaje y sus fuentes de agua.