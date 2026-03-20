Paro minero: quemaron una embarcación y negociaciones para levantarlo no llegan a buen puerto

El paro minero que se desarrolla desde el pasado lunes en el Bajo Cauca antioqueño continúa pese a que desde este jueves comenzaron las negociaciones con el Gobierno Nacional. Ante esto, continúan los bloqueos y hasta quemaron una embarcación de la compañía Mineros S.A. En cuanto a la conflagración, sobre la tarde de este jueves un grupo de manifestantes se acercó a esta embarcación en el municipio de Caucasia y le prendieron fuego, situación que fue repudiada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

A través de sus redes sociales, el mandatario departamental envió un mensaje al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el que le expresaba: “No hay que esperar una tragedia para permitirle a la Fuerza Pública actuar. El diálogo con los manifestantes del paro minero no puede ser un cheque en blanco: están quemando embarcaciones de empresas de minería legal”. Entérese: Paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y Córdoba: hay bloqueos en la vía a la Costa y toque de queda en Caucasia Este hecho ocurrió de manera simultánea con la instalación de la primera mesa de negociaciones, en el que desde las 8:00 de la mañana de este jueves se comenzaron a discutir los puntos para buscar una salida a este paro, que afecta al Bajo Cauca antioqueño y al sur de Córdoba.

Sin embargo, en horas de la tarde se informó que los acuerdos no habían llegado a buen puerto y seguían en firme con los bloqueos y las manifestaciones. Pero la negociación continúa y desde las 8:00 de la mañana de este viernes siguen los diálogos en Caucasia. Le puede interesar: Atento al paro minero que comenzará este 16 de marzo en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba Entre las primeras propuestas de la negociación estaba que los manifestantes estaban dispuestos a abrir el paso en la vía a la Costa Atlántica a cambio de que mientras no se cerraran los acuerdos, no se permitiera trabajar a ninguna empresa minera de la zona.