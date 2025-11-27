Los Cabuyos, la nueva “guerrilla” que siembra terror en Antioquia y que tomó su nombre de un guerrillero que se creía inmortal

La Defensoría del Pueblo acaba de lanzar una preocupante alerta sobre la crisis humanitaria que padece el municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, por cuenta de un complejo entramado de violencia en el que hacen presencia al menos cuatro grupos ilegales que están desangrando al municipio en medio de su disputa por el control estratégico de la movilidad de drogas y armas, y la captación de rentas ilícitas, provenientes de la siembra y resiembra de cultivos de uso ilícito y la explotación minera ilegal.
En este momento el Frente 36 —del Bloque Magdalena Medio, adscrito al disidente Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF)— mantiene una guerra sin cuartel con otro grupo emergente, las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos —formada este año 2025 a partir de una división del disidente Frente 18 de las extintas Farc—. Y como si ya no fuera suficiente ese enfrentamiento para causar zozobra entre habitantes de la cabecera municipal y zonas rurales, existe un segundo enfrentamiento entre el Frente 36 y el Clan del Golfo. Y para completar, según la Defensoría, no descarta que estas confrontaciones puedan agudizarse tras la reciente salida del Frente 18 del EMBF y su adhesión al llamado Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC), grupo disidente que opera bajo las órdenes del narcotraficante ‘Iván Mordisco’.