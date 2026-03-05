Petro y su obsesión por querer ser un personaje “histórico”, ahora en cine

El mandatario dice que no es un “capricho” suyo aparece como extra sino una solicitud de la Armada Nacional. ¿Realmente es así?
El Gobierno hace parte de los financiadores de una película sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, para cuyo rodaje llegaron actores reconocidos al país. Entre ellos el ganador del Oscar –y acusado por diferentes mujeres por agresiones sexuales- Cuba Gooding JR.
El proyecto cinematográfico, filmado en escenarios de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá, busca recrear la vida del héroe naval de la independencia, figura clave en la batalla del Lago de Maracaibo.
El Ejecutivo aportó una buena parte del presupuesto de la producción, todo por orden del presidente Gustavo Petro, que se coló para aparecer en la película. El mandatario respondió que no solicitó participar y que solo aparece “unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jamaiquina que encantó a Montilla y a Padilla al mismo tiempo”.