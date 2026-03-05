Petro y su obsesión por querer ser un personaje “histórico”, ahora en cine

El mandatario dice que no es un “capricho” suyo aparece como extra sino una solicitud de la Armada Nacional. ¿Realmente es así? El Gobierno hace parte de los financiadores de una película sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, para cuyo rodaje llegaron actores reconocidos al país. Entre ellos el ganador del Oscar –y acusado por diferentes mujeres por agresiones sexuales- Cuba Gooding JR. El proyecto cinematográfico, filmado en escenarios de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá, busca recrear la vida del héroe naval de la independencia, figura clave en la batalla del Lago de Maracaibo. El Ejecutivo aportó una buena parte del presupuesto de la producción, todo por orden del presidente Gustavo Petro, que se coló para aparecer en la película. El mandatario respondió que no solicitó participar y que solo aparece “unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jamaiquina que encantó a Montilla y a Padilla al mismo tiempo”.

De hecho, algunas fuentes dijeron a este periódico que la orden de hacer el filme provino del jefe de Estado, quien estaba interesado en esa figura histórica. Los argumentos que figuran en el objeto del contrato son más una formalidad en el papel.

En este se habla de “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos para la preproducción, producción y postproducción de una obra cinematográfica de alto valor histórico y técnico sobre la vida del Gran Almirante José Padilla López, orientada al rescate de la memoria histórica, el fortalecimiento de la identidad nacional y la proyección de la imagen institucional de la Armada Nacional a nivel nacional e internacional”. La filmación está, en parte, a cargo del Sistema de Medios Públicos (RTVC) y también cuenta con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Según conoció EL COLOMBIANO, el presupuesto total de la película es de $15.891 millones, de los que RTVC desembolsará $8.104 millones, poco más de la mitad. El Sistema de Medios Públicos pondrá lo equivalente al 51% del valor del contrato, dividido en cuatro pagos. El resto, correspondiente a $7.786 millones, será para el coproductor Valencia Producciones FX S.A.S. Los estudios previos hablan de una producción “de alto valor narrativo y estético dentro de la televisión abierta”. En el contrato se detalla que la película duraría unos 100 minutos, un poco más de hora y media, y sería filmada en formato 4K Ultra HD.

¿Qué papel tiene la Armada Nacional en la película en la que aparece Petro?

En una serie de argumentos que giran alrededor de la imagen institucional, la Armada Nacional de Colombia justifica el contrato porque incluye “acciones pertinentes para contribuir al fortalecimiento del patrimonio cultural y natural de la nación”, o “difundir los valores y símbolos patrios”. Así mismo dice que “contar con producciones audiovisuales de alcance internacional” es importante “como un mecanismo de acercamiento hacia la población, buscando rescatar y preservar la memoria histórica del Gran Almirante José Padilla López”. Para el rodaje se utilizarían, según los documentos de Estudios Previos de la Armada, medios navales como buques y unidades menores para escenas de rodaje “condicionados a disponibilidad operativa”, apoyo en transporte marítimo y terrestre, combustible y lubricantes, instalaciones militares para filmación y alojamiento, personal institucional para acompañamiento técnico, histórico y de seguridad y canales institucionales para la difusión. Lea también: Multimillonaria inversión del Gobierno para hacer película sobre el almirante José Padilla con Cuba Gooding Jr. en Colombia

Las críticas por el gasto público ¿un “capricho” de Petro?

Las voces críticas han llegado desde ciudadanos y analistas que consideran inoportuno el gasto público en un proyecto cinematográfico en medio de otras necesidades del país. Más aún en una época de emergencia económica. La actriz Nórida Rodríguez, quien fue gerente de RTVC durante este Gobierno, señaló en redes sociales que “más de 30 mujeres han denunciado al actor Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales los últimos años. El actor se declaró culpable de uno de los acosos en 2022, después de un acuerdo en una demanda civil. A su vez, Rodríguez señaló que el “dinero que se destine a la cultura es bien invertido, pero indigna que un prócer del talante de José Prudencio Padilla sea interpretado por un actor extranjero, abusador de mujeres y a quien se le paga con recursos públicos, recursos que también hemos aportado las mujeres”. Ante esto, la actriz Margarita Rosa de Francisco, que ha sido firme defensora del gobierno Petro, le respondió a la exgerente de RTVC: “De acuerdo contigo”. Rodríguez también aseguró que los dos millones de dólares a los que corresponde el aporte estatal corresponden a “una película de bajo presupuesto y muy promedio, comparada con otras producciones importantes en la TV pública como Ema Reyes”, pero reiteró su indignación con el protagonismo de Gooding Jr.

Cuba Gooding Jr., señalado por varias mujeres por agresiones sexuales, será el protagonista de la película. Foto: Redes/Cortesía.

Como voz crítica se sumó el exministro Alejandro Gaviria, que calificó la producción como “una farsa dentro de una farsa dentro de una farsa” y agregó que “uno no puede gastarse miles de millones del presupuesto en caprichos personales. La democracia es una búsqueda permanente de legitimidad”.

Las veces que Petro se ha comparado con figuras históricas