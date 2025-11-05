¿Quiénes son los dos congresistas paisas mencionados en escándalo de contratos de Invías?

Dos congresistas antioqueños resultaron en el ojo del huracán tras aparecer en una lista que hoy investiga la Corte Suprema de Justicia.
En medio de las indagaciones que avanzan en esa alta corte para esclarecer el entramado de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) –y cuyos indicios hoy apuntan al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como el presunto cerebro de esa operación– salió a la luz una tabla al parecer elaborada por el alto gobierno en la que se desagregaban proyectos por parlamentarios presuntamente para ponerlos a marchar a favor del bloque oficial.
Le puede interesar: Corte Suprema considera que el Gobierno habría comprado votos en Comisión de Crédito Público
Mientras para veedores e investigadores el documento sería uno de los materiales más comprometedores en contra de Bonilla y además dejaría la puerta abierta para un posible canje de votos con dichos contratos, los congresistas relacionados controvierten esa versión y plantean que los señalamientos en su contra serían injustos, aduciendo que una de sus funciones parlamentarias fundamentales sería precisamente gestionar proyectos para los municipios.