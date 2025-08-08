Corte Suprema considera que el Gobierno habría comprado votos en Comisión de Crédito Público

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia concluyó que existen pruebas para inferir que altos funcionarios del Ejecutivo habrían ofrecido beneficios a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público con el objetivo de asegurar la aprobación de cupos de endeudamiento solicitados por el Gobierno en 2023.
Entre los implicados están el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el entonces viceministro Diego Guevara; y María Alejandra Benavides, funcionaria clave en las gestiones.
Los congresistas mencionados en el expediente son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo.
La Corte sostuvo que “el peligro que se generó para el bien jurídico de la administración pública se encuentra acreditado en esta actuación”, al constatarse una presunta promesa remuneratoria a cambio de actos funcionales.