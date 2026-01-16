¡Atención! Anuncian cuándo se reabrirá el paso en el puente La Limona, que colapsó al sur de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que en una semana se espera reabrir el paso en el puente de La Limona,entre Medellín e Itagüí, luego de los estudios para reparar las afectaciones en este paso vehicular.

Así mismo, el mandatario anunció que desde esta tarde se permitirá el tránsito de motos y de peatones por este puente,con lo que se busca agilizar la movilidad.



Se invertirán $80.000 millones en las obras de la vía y el hecho de que hubiera un acta de obra desde el 30 de diciembre permitió una pronta intervenciónen esta emergencia que se generó en el costado de Itagüí por cuenta de las lluvias.

Si la primera fase no funciona,se habilitaría un puente militar con apoyo del Ejército.

“Se mantendrá clausuradohasta tanto no se garantizan la seguridad de las personas”, señaló el mandatario

Noticia en desarrollo...