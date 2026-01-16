Puente de La Limona, el de la emergencia entre Medellín e Itagüí: muchas promesas de obras que no se han ejecutado

Tras el colapso parcial del puente de la quebrada La Limona, en los límites entre Itagüí y el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, vuelven a surgir las problemáticas en la vía vieja hacia el corregimiento medellinense y las promesas incumplidas de obras en este sector. De hecho, hace un año se habló de que iban a empezar, pero por ahora no se han visto trabajadores, de acuerdo con las denuncias ciudadanas. Los problemas con el puente de la quebrada La Limona no son nuevos. Ante la cantidad de vehículos que transitan por esta vía, hace más de una década este paso ya quedó corto para su capacidad. Debido a esto, desde 2022 se anunciaron varios proyectos para ejecutar obras en este paso y en el resto de la vía vieja a San Antonio de Prado en el tramo de Medellín, con el fin de descongestionar la vía.

Nada más el 14 de febrero del año pasado, el Área Metropolitana anunció que comenzaría las obras en todo este corredor, entre el barrio San Gabriel, de Itagüí, y la institución educativa Ángela Restrepo Moreno, en San Antonio de Prado. Se supone que en este tramo de 750 metros se iba a hacer una construcción en vía de doble calzada y todo. A estos se les sumaba la construcción de un nuevo box culvert sobre la quebrada La Limona, bahías de transporte público, intersecciones semafóricas y la estructuración de dos parques, uno en el barrio San Gabriel y otro en cercanías a la quebrada La Limona. Cuando se hizo el anuncio, el Área Metropolitana aseguró que se encontraba en una gestión predial. Entérese: En San Antonio de Prado ya no hay calle para tanto carro y moto El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó en ese momento que "esto es un hito, porque esta obra se ha esperado durante décadas y por fin va a empezar. Los recursos están asignados, los diseños avanzan, la gestión predial de Medellín e Itagüí también". Para ello se tendrían destinados 80.000 millones de pesos.

Así luce el puente de la quebrada La Limona tras la emergencia de este jueves. En este sector no se habían ejecutado obras, pese a que iba a ser el primer punto a intervenir, luego de las promesas incumplidas en las dos últimas administraciones de Medellín y el Área Metropolitana. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ

Pero pasado un año de todo este proyecto, de acuerdo con los testimonios de la comunidad y lo evidenciado en esta emergencia, poco se ha visto de las obras y hasta el momento no se han visto trabajadores ejecutando obras para hacer la ampliación correspondiente. De hecho, la primera intervención planeada se iba a hacer sobre el puente parcialmente siniestrado, de acuerdo con el cronograma de obras. El alcalde Gutiérrez habló sobre el tema este viernes y manifestó que "justo para ese punto crítico de movilidad fue que hace unos meses anunciamos una obra vial por valor de 48.000 millones de pesos. Hay que aclarar que no existía la contingencia que hoy se presenta por falla estructural del puente. Son dos temas aislados".

Señaló, además que el proyecto ya cuenta con la financiación y el acta de inicio está firmada desde el pasado 30 de diciembre. "Están en actividad preliminares y ya se comenzará con las obras. La obra debe tener una duración de 20 meses", añadió el mandatario en relación con una obra que no iba a requerir cierres viales. Esta no fue la única promesa de obras que tuvo este sector que no se cumplieron, ya que durante la administración de Daniel Quintero también se habló de hacer una obra similar, para la cual se destinarían más de 665 millones de pesos para el tema de diseños de todo el proyecto, los cuales nunca se conocieron públicamente. Le puede interesar: Firman convenio para ampliar la vía a San Antonio de Prado María Camila Salcedo, subdirectora de Proyectos del Área Metropolitana en abril de 2022, manifestó en ese momento que "el objetivo es tener un diseño adecuado para la zona que tiene unas características particulares. El convenio solo es para diseños y una vez se tengan los definitivos se pasa a fase 3 y determinar la viabilidad de ejecutar el proyecto para el beneficio de toda la comunidad". Cuando se habló de este proyecto, se buscaba que los habitantes de este corregimiento pudieran disminuir los tiempos para salir o ingresar de la zona, principalmente en las horas pico. Se estima que una persona puede demorarse hasta una hora y 30 minutos para movilizarse entre la centralidad del corregimiento y el barrio San Gabriel, de Itagüí, el más cercano a la frontera entre ambos municipios.