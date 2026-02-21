Sí hay de dónde escoger: guía de candidatos a la Cámara por Antioquia

Encontrar liderazgos intachables en la baraja electoral suele sentirse como remar contra la corriente. En medio de una contienda en la que siguen pesando las maquinarias, los herederos de estructuras clientelares y múltiples cuestionados, rescatar perfiles idóneos parecería una tarea difícil. Sin embargo, entre las largas listas de aspirantes a la Cámara de Representantes por Antioquia asoman variados nombres que pretenden devolverle dignidad y altura al ejercicio legislativo. Si bien estos candidatos no son mayoría, cada uno busca, de acuerdo con su visión del país y su agenda programática, darle nuevos aires a la representatividad antioqueña en el Congreso. Más allá de la diversidad de propuestas, lo cierto es que quiénes participen de la próxima legislatura tendrán sobre sus hombros la difícil misión de enderezar múltiples problemas tanto del orden nacional como departamental. El próximo Congreso no solamente tendrá que hacerle frente a problemas fiscales que vienen acumulándose como una bomba de tiempo, sino que, especialmente en el caso de Antioquia, deberá abogar para que muchos de los proyectos que demanda la región hagan parte de las prioridades del Gobierno Nacional. Pese a que toda lista es arbitraria y seguramente esta dejará por fuera a muchas otras buenas candidaturas que también vale la pena destacar, EL COLOMBIANO se dio a la tarea de revisar la conformación del abanico de aspirantes a la Cámara por Antioquia en los diferentes partidos y movimientos. El objetivo de esta selección es rescatar candidaturas que representen seriedad y experiencia en sus respectivos campos, respetando los diferentes matices de cada colectividad. En la guía hay desde figuras que debutan en la política, luego de hacerle control político al Gobierno Nacional, hasta líderes del sector privado que quieren dar el salto a lo público. Hay expertos en problemáticas como la crisis de la salud y el medio ambiente, así como curtidos servidores públicos que se han encargado de velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos y propender por la correcta ejecución de las políticas públicas y sociales en Medellín y el departamento. Esta selección, que de ninguna manera busca ser un compendio definitivo ni una verdad absoluta, pone el reflector sobre figuras que muchas veces operan al margen de las grandes estridencias. Son ciudadanos que, con rigor, disciplina y vocación, han trabajado por sus banderas y que ahora quieren asumir el reto de llevar las necesidades de Antioquia a la rama legislativa. Más que una guía exhaustiva, esta es una invitación a escudriñar trayectorias y capacidades. Más allá de los colores partidistas o las orillas ideológicas, este grupo de candidatos demuestra que existen opciones con el peso intelectual, la experiencia y la decencia necesarios para elevar el nivel del debate político y ejercer una representación digna por Antioquia.

Camilo Quintero Giraldo: 111 Coalición Ahora Colombia

Es abogado con maestría en Filosofía Política de la Universidad de Antioquia. Es experto en temas ambientales y fue uno de los arquitectos de la Ley Contra el Ruido y la Ley de Ciudades Verdes. Su trabajo político nació desde el activismo ambiental, al ser uno de los integrantes del colectivo Túnel Verde que se opuso a la tala de árboles por la Av. El Poblado durante la construcción del Metroplús en Envigado. En aquellas protestas conoció al hoy representante por Antioquia y exconcejal de Medellín, Daniel Carvalho, con quien trabajó codo a codo en ambas corporaciones. Durante los primeros meses de la alcaldía de Daniel Quintero fue subsecretario de Medio Ambiente, pero renunció tras comenzar a ver sospechosos manejos presupuestales. Luego fue uno de quienes investigaron su gestión y denunció irregularidades. Propone regular plataformas como Airbnb, impulsar la adaptación de la región al cambio climático y fortalecer la seguridad vial.

Hannah Escobar Correa: 102 Coalición Ahora Colombia

Es química farmacéutica y ha trabajado siempre en el sector privado, pero a través de su cuenta de X se convirtió en los últimos años en una de las principales voceras sobre los temas relacionados con el sistema de salud en Colombia. Asegura que fueron los mismos pacientes y los representantes de las agremiaciones quienes le pidieron que se lanzara al Congreso para representarlos y ayudar a reconstruir el sistema que se ha venido al piso durante el gobierno Petro. Es la número 102 de la Coalición Ahora Colombia y cree que el sistema de salud todavía tiene arreglo y que las EPS no deben ser eliminadas del sistema. Además, propone que desde el colegio haya educación sobre seguridad social y finanzas, así como la creación de una “red territorial de lectura”, y asegura que impulsará iniciativas para aumentar la participación política de las mujeres.

Alejandra Sánchez Zuluaga: 117 Coalición Ahora Colombia

Tiene 27 años y es la candidata a la Cámara más joven en Antioquia. Es politóloga, nació en La Ceja y hace parte de Dignidad y Compromiso, el partido de Fajardo. Su fórmula al Senado es la actual representante Jennifer Pedraza. Empezó a ejercer como líder en el movimiento estudiantil en 2018. Su propuesta política gira en torno a la defensa del derecho a la vivienda y la permanencia en el territorio, bajo el lema “De aquí no nos sacan”. Esta propuesta busca impulsar una “ley de protección a moradores” para frenar el desplazamiento urbano causado por la gentrificación y la turistificación desmedida que, según ella, expulsa a los habitantes tradicionales de sus barrios. Además, por su trayectoria en el movimiento estudiantil, buscará defender la calidad de la educación, especialmente la pública. Asimismo, abandera causas feministas y culturales, entre las que se destaca la defensa del tango como patrimonio. En 2023 fue candidata a la Asamblea y sacó 5.154 votos.

Yucelly Rincón Torrado: 105 Partido Liberal

Es abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, especializada en Derecho al Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene 30 años de experiencia en el sector público. Aunque viene de desempeñarse como defensora regional del pueblo en Antioquia, en donde denunció las violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de grupos armados y ejerció vigilancia a otros entes, también ha trabajado en la Contraloría General de Antioquia, como asesora jurídica en la Cámara de Representantes y como defensora pública. Dentro de sus principales propuestas se encuentran fortalecer desde el Congreso la legislación para garantizar la seguridad humanitaria en el departamento, impulsar políticas para combatir la violencia en los territorios y ejercer control político sobre los proyectos clave para la región.

Luis Guillermo Patiño: 101 Creemos

Es licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Políticos y doctor en Filosofía. La mayor parte de su vida la dedicó a la academia, llegando a desempeñarse como director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Saltó al mundo público de la mano del hoy alcalde Federico Gutiérrez, siendo uno de sus asesores políticos de cabecera y el principal experto en cuanto a proyectos de educación. Durante los dos periodos de Gutiérrez, Patiño fue secretario de Educación y es recordado principalmente por su lucha contra la deserción escolar en los barrios periféricos. Propone impulsar a nivel nacional la lucha contra la deserción escolar que lideró en Medellín, impulsar la educación postsecundaria, recuperar el sistema de salud y recortar el gasto burocrático del Estado para fortalecer la inversión social.

Simón Molina Gómez: 102 Creemos

Es administrador ambiental, especialista en gerencia de proyectos y en alta gerencia y magíster en sostenibilidad de la Universidad Pontificia Bolivariana. En el pasado periodo de gobierno fue una de las voces fuertes que le hizo control político a la alcaldía de Daniel Quintero, como concejal del Centro Democrático. Tras renunciar a ese partido, hizo parte del equipo de gobierno del alcalde Federico Gutiérrez, desempeñándose como secretario privado. De llegar a la Cámara de Representantes, propone fortalecer desde allí las políticas de seguridad. También propone impulsar proyectos en favor de la sostenibilidad urbana, generar un ambiente que facilite más el emprendimiento empresarial e incentivar el desarrollo sostenible.

Federico Hoyos Salazar: 104 Centro Democrático

Federico Hoyos, quien ya fue representante a la Cámara por Antioquia entre 2014 y 2018, busca de nuevo llegar al Congreso, afirma, para rebajar los impuestos a las empresas, eliminar tributos como el impuesto saludable e impulsar el uso de la inteligencia artificial para reducir el tamaño del Estado. Es politólogo y magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Señala que Colombia, y especialmente Antioquia, tienen una oportunidad única de crecimiento económico. Hoyos fue embajador de Colombia en Canadá y regresó para ser uno de los altos consejeros del expresidente Iván Duque. Ha sido un férreo crítico del régimen de Nicolás Maduro. También fue ponente del Acuerdo de París ante la Cámara y presentó proyectos de ley sobre el seguimiento a los TLC.

Juan David Zuluaga: 107 Centro Democrático

Tiene 38 años y es uno de los candidatos más jóvenes de la lista del Centro Democrático. Es abogado, fue alcalde de El Santuario entre 2020 y 2023. Después aterrizó en la Gobernación de Andrés Julián Rendón, quien le encargó la gerencia de Maná, el programa de seguridad alimentaria y nutricional. Allí, lideró el proyecto del pago de honorarios y seguridad social para más de 7.000 manipuladoras de alimentos del PAE, quienes trabajaban como voluntarias. Sus propuestas incluyen la democratización de los recursos de cultura y deporte para que lleguen a los gestores barriales y una revisión crítica del impuesto predial y el catastro multipropósito, pues argumenta que los avalúos excesivos castigan al propietario.

Manuela Arango: 109 Partido Conservador

Es administradora de negocios y directora de la Fundación Alma desde hace diez años. Llega a la política tras años de trabajo social con mujeres víctimas de violencia y población carcelaria de El Pedregal. Su propuesta bandera es Alerta Rosa, una aplicación móvil que desarrolló ante la ineficacia que percibió en los canales institucionales como la Línea 123. La herramienta permite a las mujeres en peligro notificar inmediatamente a una red de apoyo cercana (familiares o amigos) en lugar de depender exclusivamente de la Policía, cuya capacidad de respuesta considera limitada. Entre sus propuestas está promover el emprendimiento y la formalización laboral para mujeres, basándose en su experiencia organizando los Premios Life al liderazgo femenino.

Luis Bernardo Vélez: 111 Alianza Verde