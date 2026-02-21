Un soldado muerto y 9 militares heridos en combates contra disidencias de “Calarcá”

De acuerdo con el informe de las autoridades, el soldado murió “defendiendo la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de esta región del país”.

En la vereda Caño Mosco en zona rural del municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, perdió la vida el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba , esto en medio de los combates que sostuvieron los uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 del Ejército contra el grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Isaías Carvajal, al servicio del cabecilla alias Calarcá.

Sumado al deceso de este uniformado, en medio del combate, también resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales. Inmediatamente solicitaron apoyo y fueron trasladados vía aérea con rumbo a San José del Guaviare, donde permanecen bajo observación médica y reciben atención especializada. Paralelamente, se enviaron refuerzos a la zona del conflicto para contrarrestar el ataque criminal por parte de este grupo residual.

A través de un comunicado, la Cuarta División del Ejército manifestó su más sentido pésame por la pérdida de uno de sus soldados.

“El Ejército Nacional expresa su más profundo sentimiento de solidaridad y acompañamiento a la familia de nuestro soldado Osorio en este difícil momento. Honramos su memoria, su vocación de servicio y su sacrificio por Colombia, y reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la seguridad y la estabilidad del departamento del Guaviare”.

En el lugar de los hechos hace presencia la Fuerza Pública con el objetivo de garantizar la protección y seguridad de todas las comunidades allí presentes, y a su vez, continuar a fondo con la investigación e implementar las acciones necesarias para capturar a los criminales responsables.