Hora y dónde ver el duelo Colombia-Paraguay por la tercera fecha del hexagonal Sub 20

Tras hacer el duelo por la derrota ante Brasil, 1-0 en la jornada anterior, las jugadoras de Colombia retomaron los entrenamientos con miras al juego ante Paraguay, este domingo, a las 8:00 de la noche, hora de nuestro país.
Ante Paraguay, el local, ya se enfrentaron en este Sudamericano Sub-20, igualando sin goles en el cierre de la fase de grupos, resultado que confirmó a Colombia como primera de la zona A. Pero ahora el panorama es diferente así como la necesidad de las dirigidas por Carlos Paniagua pues es indispensable una victoria para seguir con la ilusión de un cupo al Mundial de Polonia.
El duelo se podrá ver en el país a través de www.golcaracol.com, Ditu, Caracol HD2 y RCN HD2, desde las 8:00 de la noche.