¡Pilas! Hay más de 68.000 cédulas y tarjetas de identidad sin reclamar en Antioquia

La Registraduría entregó un balance sobre aquellas personas que han realizado un trámite en las respectivas sedes del departamento y no han reclamado el documento solicitado. Son más de 68.000 que están pendientes por entregar.

Exactamente son 68.070 documentos que no han sido reclamados. De ese listado, 42.519 son cédulas de ciudadanía y 25.551 son tarjetas de identidad.

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Sobre este listado, los municipios que más tienen documentos pendientes para entregar se concentran en el Valle de Aburrá, pues solo en la capital antioqueña hay 23.931 cédulas y tarjetas de identidad que han sido olvidadas por sus respectivos ciudadanos.

Asimismo, en Bello hay 5.042 pendientes, mientras que en Envigado hay 2.582 y en Itagüí 2.439 documentos no reclamados, siendo en ambos casos la cédula digital el documento más desatendido.

Otra subregión donde se presentan documentos abandonados por los ciudadanos es Urabá, pues en Apartadó no se han reclamado 2.457 documentos, en Turbo 1.533, en Chigorodó 1.475 y en Carepa 1.368.

En la lista también destacan Caucasia, del Bajo Cauca, con 1.587 documentos pendientes por entregar, y Rionegro, del Oriente antioqueño, con 1.396. De 125 municipios del departamento, solo Abriaquí, del Occidente, no se encuentra en la lista de ciudadanos con documentos faltantes por ser reclamados.