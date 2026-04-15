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¡Pilas! Hay más de 68.000 cédulas y tarjetas de identidad sin reclamar en Antioquia

La Registraduría ha advertido que, en caso de que no se reclamen estos documentos a tiempo, deberán ser destruidos y los ciudadanos deberán reiniciar el trámite.

  • La Registraduría informó sobre 68.070 documentos que no han sido reclamados en las sedes de Antioquia. Foto: Cortesía Registraduría
    La Registraduría informó sobre 68.070 documentos que no han sido reclamados en las sedes de Antioquia. Foto: Cortesía Registraduría
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La Registraduría entregó un balance sobre aquellas personas que han realizado un trámite en las respectivas sedes del departamento y no han reclamado el documento solicitado. Son más de 68.000 que están pendientes por entregar.

Exactamente son 68.070 documentos que no han sido reclamados. De ese listado, 42.519 son cédulas de ciudadanía y 25.551 son tarjetas de identidad.

Lea también: ¿Salir de Colombia sin pasaporte? A estos países puede entrar usando solo la cédula digital

Sobre este listado, los municipios que más tienen documentos pendientes para entregar se concentran en el Valle de Aburrá, pues solo en la capital antioqueña hay 23.931 cédulas y tarjetas de identidad que han sido olvidadas por sus respectivos ciudadanos.

Asimismo, en Bello hay 5.042 pendientes, mientras que en Envigado hay 2.582 y en Itagüí 2.439 documentos no reclamados, siendo en ambos casos la cédula digital el documento más desatendido.

Otra subregión donde se presentan documentos abandonados por los ciudadanos es Urabá, pues en Apartadó no se han reclamado 2.457 documentos, en Turbo 1.533, en Chigorodó 1.475 y en Carepa 1.368.

En la lista también destacan Caucasia, del Bajo Cauca, con 1.587 documentos pendientes por entregar, y Rionegro, del Oriente antioqueño, con 1.396. De 125 municipios del departamento, solo Abriaquí, del Occidente, no se encuentra en la lista de ciudadanos con documentos faltantes por ser reclamados.

La Registraduría enfatizó en la urgencia de reclamar estos documentos, pues dichos trámites tienen plazos que, en caso de no presentarse por estos, el ciudadano debe reiniciar su solicitud.

Por ejemplo, las personas que tramiten la cédula amarilla con hologramas tienen un plazo máximo de un año para reclamarlas, mientras que quienes tramiten la cédula de ciudadanía digital en policarbonato, el plazo es de dos años. En el caso de las tarjetas de identidad, estas se pueden reclamar hasta antes de la fecha de vencimiento. Todos los plazos cuentan desde la fecha en la que el documento está disponible para entrega.

En caso de cumplirse el límite, los no reclamados serán devueltos a las oficinas centrales de la Registraduría para su destrucción, teniendo en cuenta los riesgos administrativos y civiles que conlleva el mantenimiento, la custodia y el inventario de los documentos de identidad.

Quien necesite reclamar alguna cédula o tarjeta de identidad solicitada debe acercarse a la sede donde realizó el trámite de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua.

La entidad hace un llamado a los colombianos para que reclamen su documento de identidad, ya que es indispensable para realizar trámites, acceder a los servicios del Estado y en el caso de la cédula de ciudadanía,es el único documento válido para ejercer el derecho al voto.

Siga leyendo: Lugares en Medellín para inscribir cédula o cambiar puesto de votación

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