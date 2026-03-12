Lugares en Medellín para inscribir cédula o cambiar puesto de votación

En ese proceso, la Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene habilitada la inscripción de cédulas y el cambio de lugar de votación , un trámite dirigido especialmente a quienes cambiaron de residencia, regresaron a vivir al país o necesitan actualizar el sitio donde ejercerán su derecho al voto .

Colombia avanza en el calendario electoral que culminará con la elección del próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030 . A medida que se acerca la jornada de votación, uno de los trámites necesarios para los ciudadanos es verificar si están inscritos correctamente en el censo electoral o si necesitan cambiar su puesto de votación .

El plazo para realizar este procedimiento está abierto hasta el 31 de marzo de 2026 . Durante estas semanas, los ciudadanos pueden acercarse a distintos puntos habilitados en Medellín y en otras zonas de Colombia para actualizar su información electoral y garantizar que podrán votar en el lugar correspondiente el día de las elecciones .

En la capital antioqueña se habilitaron varios espacios, principalmente en centros comerciales y lugares de alta circulación, para facilitar el proceso a los ciudadanos. Entre los puntos donde se puede realizar la inscripción de la cédula o el cambio de puesto de votación están:

• Centro Comercial Almacentro

• Bosque Plaza

• Florida Parque Comercial

• Terminal del Sur

• Terminal del Norte

• Centro Comercial Unicentro Medellín

• Centro Comercial Camino Real

• Centro Comercial El Obelisco

• Centro Comercial San Diego

• Centro Comercial Vizcaya

• Centro Comercial Los Molinos

• Centro Comercial Monterrey

• Centro Comercial El Tesoro

• Centro Comercial Santafé Medellín

• Plaza Minorista José María Villa

• Alcaldía de Medellín

• Arquidiócesis de Medellín

• Universidad de Antioquia

• El Punto de la Oriental

• Premium Plaza

La atención en estos puntos suele prestarse entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. o entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m., dependiendo del lugar. ¿Qué documento se necesita? Para realizar el trámite solo es necesario presentar la cédula original. Son válidas:

• La cédula amarilla con hologramas, el documento tradicional de identificación en Colombia.

• La cédula digital, el formato más reciente implementado por la Registraduría y que puede usarse tanto en versión física como desde el celular.

Otros documentos como pasaporte, licencia de conducción o contraseñas de trámite no son válidos para este procedimiento dentro del país.

Le puede interesar: Excavación para ampliar el Túnel de Oriente avanza 4 metros diarios: así van los trabajos

Antes de acudir a un punto de inscripción, la recomendación es verificar el puesto de votación en la página web de la Registraduría ingresando el número de cédula. Así el ciudadano puede confirmar si ya aparece en el censo electoral o si necesita actualizar su información. Evite dejar el trámite para el final. La entidad reiteró que el plazo del 31 de marzo es definitivo y que no habrá ampliaciones. En los días previos al cierre suele aumentar la afluencia de personas, lo que puede generar filas más largas.