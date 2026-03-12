Lugares en Medellín para inscribir cédula o cambiar puesto de votación

Colombia avanza en el calendario electoral que culminará con la elección del próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030. A medida que se acerca la jornada de votación, uno de los trámites necesarios para los ciudadanos es verificar si están inscritos correctamente en el censo electoral o si necesitan cambiar su puesto de votación.
En ese proceso, la Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene habilitada la inscripción de cédulas y el cambio de lugar de votación, un trámite dirigido especialmente a quienes cambiaron de residencia, regresaron a vivir al país o necesitan actualizar el sitio donde ejercerán su derecho al voto.