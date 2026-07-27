Rescatan ocelote bebé en Sabaneta: sospechan que estuvo en cautiverio

Un ocelote de aproximadamente tres meses de edad fue rescatado en el municipio de Sabaneta, luego de aparecer deambulando en inmediaciones de dicha estación del Metro de Medellín.

El ejemplar, identificado como un macho de la especie.Leopardus pardalis, permanece bajo observación en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), donde especialistas trabajan para recuperar sus comportamientos naturales con el propósito de que, en un futuro, pueda regresar a la vida en libertad.

La recuperación del animal fue posible gracias a la intervención de un uniformado de la Policía que prestaba servicio en el Sistema Metro y de empleados de una empresa cercana al lugar donde apareció el pequeño felino.

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Inicialmente, el patrullero creyó que se trataba de un gato doméstico. Sin embargo, al acercarse, notó que dos hombres intentaban seguir al animal. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, cuando estas personas advirtieron la presencia policial, abandonaron el sitio en vehículos.

El ocelote terminó refugiándose en una bodega, donde fue contenido de manera segura por trabajadores del sector mientras llegaba el equipo especializado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para trasladarlo al CAVR.