Retiran alambre de púas instalado por privados para cobrar “peaje” a turistas en río de San Luis: “Ni en Cien Años de Soledad se atrevieron a tanto”

En la desembocadura de la quebrada La Tebaida al río Samaná Norte, en San Luis, unos particulares cercaron el cauce de lado a lado y bloquearon el acceso a dos charcos populares con la intención de cobrar “peaje” a los turistas. Cornare y la Alcaldía intervinieron y el alambre ya fue retirado. El caso inició el lunes festivo 12 de octubre, cuando un grupo de turistas que practicaba rafting en San Luis, en el Oriente antioqueño, se encontró con que el río que navegaban estaba atravesado de lado a lado por un alambre de púas. En las orillas, un grupo de personas que se identificaron como propietarios del predio colindante no solo admitieron ser los autores del cerramiento, sino que además intimidaron a los turistas y a sus guías cuando estos reclamaron.

Entérese: Cierran el paso a otro icónico cerro en Antioquia por daños ambientales: ¿cuál es? El episodio ocurrió en la desembocadura de la quebrada La Tebaida al río Samaná Norte. Además del riesgo que representaban las púas para quienes navegaban el río, los accesos a los charcos conocidos como El Charcón y El Cajón también estaban bloqueados. Según las denuncias, la intención de los propietarios era cobrar una especie de peaje a quienes quisieran pasar. El caso escaló rápidamente. Arnulfo Berrío, integrante de la Red Local Turismo de San Luis y líder ambiental de la localidad, reveló que en un intento de conciliación —luego de que se interpusiera una querella— los privados llegaron a exigir hasta 150 millones de pesos. “Ni en Cien Años de Soledad se atrevieron a tanto”, dijo. Y agregó: “Nunca había pasado algo como eso en el municipio. Las aguas que corren de manera libre son de todos los ciudadanos. Es increíble lo que estas personas pretendían hacer, sumado a que el turismo aquí apenas está despegando, viene en un auge después de la pandemia, todavía es muy reciente”.

Lo que dice la ley

El Concejo Municipal de San Luis y Cornare —la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare— fueron rápidos en pronunciarse. Ambas entidades recordaron que, según la ley, los ríos y quebradas de Colombia son bienes de uso público, y el hecho de ser propietario de un predio ribereño no otorga ningún derecho de titularidad sobre el agua ni sobre el cauce. Cornare advirtió que la instalación de cercos en zonas relacionadas con cuerpos de agua requiere un permiso de ocupación de cauces, lechos y playas, y anunció que verificará si los implicados contaban con ese permiso. En caso de no tenerlo, se activarán los procedimientos sancionatorios correspondientes. Entérese: Alerta ambiental en Guarne: detectan vertimientos sin tratar que llegarían a una quebrada del municipio La autoridad ambiental también señaló que adelantará labores de inspección en el sitio para establecer si existen otras actuaciones contrarias a la normativa. Tras las denuncias, la Alcaldía de San Luis se desplazó al lugar con presencia del Ejército y la Policía. Los funcionarios constataron que el alambre de púas ya había sido desmontado antes de su llegada, pero dejaron una orden de policía a los responsables para que respondan por los hechos. Por ahora, el río vuelve a estar libre, pero la querella sigue su curso. Continue leyendo: Clausuran seis lagos artificiales en México tras detectar peligrosa ameba “comecerebros”, ¿de qué se trata?

Bloque de preguntas y respuestas: