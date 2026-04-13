Ladrones se la montaron a colegios de Guarne: desde Semana Santa se han metido a dos a robar

El último hecho que implica el perjuicio de los alumnos que verán disminuidos los equipos con los cuales emprender procesos de aprendizaje ocurrió en el colegio El Romeral, en la vereda que lleva ese mismo nombre, el sábado pasado.

En apenas dos semanas van dos instituciones educativas que son visitadas por los ladrones en el municipio de Guarne (Oriente antioqueño), de las cuales se alzaron con 18 computadores en total.

Los ladrones dañaron las cerraduras y una pared para sacar los computadores. FOTO: CORTESÍA

Los ladrones dañaron las cerraduras y una pared para sacar los computadores. FOTO: CORTESÍA

En ese establecimiento, los “dueños de lo ajeno” dañaron las cerraduras de ingreso general y luego violaron la chapa del salón donde estaban guardados los equipos tecnológicos de uso didáctico. Posteriormente, martillaron los ladrillos para generar un hueco por donde sacaron cuatro ordenadores portátiles, aunque en el sitio había un número superior.

Una conjetura inmediata es que habían hecho una actividad previa de exploración, pues sabían a qué aula dirigirse, pues los daños ocurrieron justo en el sitio de bodegaje usual.

Durante la mañana de este lunes personal de la secretaría de Infraestructura de Guarne se dirigió al establecimiento para cambiar las cerraduras

El fin de semana pasado, en pleno Domingo de Resurrección, se presentó otro hurto, esta vez en la escuela Piedras Blancas, en el área rural de ese mismo municipio. y se llevaron catorce computadores: 13 máquinas de escritorio y un portátil. Igualmente, se robaron instalaciones eléctricas y un convertidor USB, todos elementos están valorados en aproximadamente diez millones de pesos.

Adicionalmente, se llevaron los comestibles que había en la tienda escolar y aproximadamente 140.000 pesos del último producido.

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Hasta ahora no es claro si en ambos episodios se trató de una misma banda, pero resulta claro que los malhechores detectaron la gran vulnerabilidad de las doce instituciones educativas que hay en esta localidad, ya que no poseen vigilancia las 24 horas, además de las posibles falencias en las cerraduras.

Por esta razón la Alcaldía anunció que la primera e inmediata medida será el reforzamiento de las cerraduras en la totalidad de los establecimientos educativos.