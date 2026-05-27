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Muñoz y Lerma hacen historia con el Crystal Palace, que conquistó su primer título europeo: La Conference League

Con protagonismo colombiano, Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma quedaron en la historia del Crystal Palace tras conquistar la primera Conference League y el primer título europeo del club inglés.

  • Jéfferson Lerma y Daniel Muñoz, campeones de la Conference League de Europa. FOTO GETTY
    Jéfferson Lerma y Daniel Muñoz, campeones de la Conference League de Europa. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 50 minutos
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El Crystal Palace escribió la página más importante de su historia al conquistar por primera vez un título europeo. El conjunto inglés, que contó con la participación de los colombianos Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, se coronó campeón de la Conference League tras vencer 1-0 al Rayo Vallecano en el Red Bull Arena de Leipzig.

La única anotación del compromiso llegó al minuto 50 por intermedio del delantero francés Jean Philippe Mateta, suficiente para darle al club londinense un trofeo histórico y desatar la celebración de una hinchada que esperaba un logro de esta magnitud desde hace más de 120 años.

El título europeo confirma el gran momento que vive el Palace bajo la dirección técnica del austríaco Oliver Glasner, quien dejará el equipo al finalizar la temporada. Durante su gestión, el club conquistó también la FA Cup y la Community Shield, además de conseguir inicialmente la clasificación a la Europa League. Sin embargo, debido a las normas de multipropiedad —ya que los propietarios del Palace también tienen participación en el Olympique de Lyon— el equipo terminó disputando la Conference League.

El conjunto inglés respaldó su favoritismo con una plantilla valorada en más de 500 millones de euros, según Transfermarkt, y terminó como el equipo más goleador del torneo con 26 anotaciones. Entre sus figuras sobresalió Ismaila Sarr, máximo goleador de la competición.

Para el fútbol colombiano, el logro también tiene un significado especial. Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma se suman a la lista de cafeteros campeones en Europa durante la temporada, junto a Luis Díaz, campeón de Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich; Richard Ríos, ganador de la Supercopa de Portugal con Benfica; Luis Quintero, campeón de la Copa de Portugal con Torreense; Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla, bicampeones de la Superliga de Turquía; Wilmar Barrios y Jhon Jader Durán, campeones de la Liga Premier de Rusia con Zenit; y Alejandro Piedrahita, ganador de la Copa de Bulgaria con el CSKA Sofía.

Lo conseguido por Muñoz y Lerma tiene un valor aún mayor si se tiene en cuenta que el Crystal Palace nunca había ganado títulos en sus 120 años de historia. Con la presencia de los colombianos, el club londinense comenzó a construir una etapa inédita y dorada.

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