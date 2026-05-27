Muñoz y Lerma hacen historia con el Crystal Palace, que conquistó su primer título europeo: La Conference League

El Crystal Palace escribió la página más importante de su historia al conquistar por primera vez un título europeo. El conjunto inglés, que contó con la participación de los colombianos Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, se coronó campeón de la Conference League tras vencer 1-0 al Rayo Vallecano en el Red Bull Arena de Leipzig.

La única anotación del compromiso llegó al minuto 50 por intermedio del delantero francés Jean Philippe Mateta, suficiente para darle al club londinense un trofeo histórico y desatar la celebración de una hinchada que esperaba un logro de esta magnitud desde hace más de 120 años.

El título europeo confirma el gran momento que vive el Palace bajo la dirección técnica del austríaco Oliver Glasner, quien dejará el equipo al finalizar la temporada. Durante su gestión, el club conquistó también la FA Cup y la Community Shield, además de conseguir inicialmente la clasificación a la Europa League. Sin embargo, debido a las normas de multipropiedad —ya que los propietarios del Palace también tienen participación en el Olympique de Lyon— el equipo terminó disputando la Conference League.