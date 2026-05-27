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La bomba financiera de Air-e: deuda subiría a $3 billones en plena llegada de El Niño

Según Andeg, si la deuda de Air-e no se resuelve antes de enero de 2027, las tarifas en el Caribe podrían subir 25% y las generadoras estarían en riesgo de quiebra.

  • Actualmente la deuda de Air-e asciende a $2,3 billones con el sector, de los cuales cerca de $1,5 billones corresponden a obligaciones con las plantas térmicas. Foto: Cortesía
    Actualmente la deuda de Air-e asciende a $2,3 billones con el sector, de los cuales cerca de $1,5 billones corresponden a obligaciones con las plantas térmicas. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 57 minutos
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La crisis financiera de Air-e se ha convertido en una de las mayores amenazas para la estabilidad del sistema eléctrico colombiano, en un momento en que el país ya enfrenta la presión del próximo fenómeno de El Niño

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) advirtió que la deuda acumulada de la empresa continúa creciendo y podría alcanzar los $3 billones al cierre de 2026, precisamente en momentos en que las plantas térmicas serían fundamentales para respaldar la generación de energía en el país.

Puede leer: Alerta por fenómeno de El Niño: la mitad de los embalses están por debajo del 70%

El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, confirmó que actualmente la deuda asciende a $2,3 billones, de los cuales cerca de $1,5 billones corresponden a obligaciones con las plantas térmicas.

“La preparación frente a un posible fenómeno de El Niño exige decisiones oportunas. Garantizar el flujo de recursos hacia las empresas generadoras es indispensable para asegurar la disponibilidad de combustible y la operación confiable del parque térmico, que seguirá siendo un respaldo estratégico para el país”, afirmó Castañeda.

La advertencia cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que las térmicas llegan a aportar hasta el 58% de las necesidades diarias de energía del país durante periodos críticos de baja hidrología. Por ello, el gremio insistió en que resolver la situación financiera de Air-e es fundamental para preservar la confiabilidad del sistema.

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La preocupación del sector también aumenta por la falta de resultados tras la intervención estatal de Air-e. De acuerdo con Castañeda, en apenas 20 meses la empresa ha tenido cinco interventores, sin que hasta ahora se haya logrado frenar el crecimiento de la deuda ni estabilizar sus finanzas.

De hecho, el deterioro financiero de la compañía ya comenzó a tener repercusiones internacionales. La semana pasada, Termocandelaria inició un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), al considerar que la deuda de Air-e le ha generado pérdidas por US$198 millones.

En contexto: Termocandelaria demanda a Colombia ante el CIADI por deudas de Air-e y reclama pérdidas por US$198 millones

Termoeléctricas, ¿en riesgo de quiebra?

El presidente de Andeg lanzó además una advertencia sobre el impacto que tendría el incumplimiento de Air-e sobre las generadoras térmicas.

“Si en enero esta empresa no ha honrado las deudas, las térmicas se pueden quebrar”, aseguró Castañeda.

Y explicó que los recursos adeudados son necesarios para garantizar el capital de trabajo requerido para la compra de combustibles como gas natural, gas natural licuado (GNL), carbón y combustibles líquidos, indispensables para la operación de las plantas.

Riesgo de aumento en tarifas

Andeg también alertó sobre el impacto en las tarifas de energía en la región Caribe. Actualmente, la exposición de Air-e al mercado de bolsa es cercana al 15%. Sin embargo, si la compañía no logra contratar energía antes de enero, esa exposición podría subir hasta 70%.

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Según Castañeda, ese escenario terminaría trasladándose a los usuarios mediante mayores costos en las facturas de energía.

“Las tarifas en esta región podrían pasar de $100.000 a $125.000”, sostuvo.

Subasta de energía dejó déficit de 4%

A esta crisis se suma, además, la preocupación por la capacidad futura de generación eléctrica del país. Según Andeg, la más reciente subasta de cargo por confiabilidad —mecanismo diseñado para garantizar suficiente energía y cubrir la demanda en los próximos años— dejó un déficit cercano al 4%, lo que obligaría a realizar un nuevo proceso de contratación.

“El próximo Gobierno tendrá que hacer una nueva subasta, pues esta última fue insuficiente”, señaló Castañeda.

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Cuestionó la efectividad de las dos subastas de cargo por confiabilidad realizadas durante el actual Gobierno y aseguró que ninguna logró cumplir los objetivos planteados para fortalecer la seguridad energética del país.

Las recomendaciones

Ante este panorama, Andeg presentó una serie de recomendaciones de política pública enfocadas en fortalecer la seguridad energética nacional y recuperar la confianza para nuevas inversiones en el sector.

Entre las prioridades planteadas se encuentran la estabilidad institucional, la modernización regulatoria, la promoción de nuevas inversiones, la complementariedad tecnológica y el fortalecimiento del papel de las regiones en la confiabilidad del sistema.

El gremio también pidió hacer seguimiento permanente a variables energéticas como las alertas del Ideam, XM y agencias internacionales, además de monitorear el nivel de embalses, el comportamiento de las lluvias y el balance mensual entre energía firme y consumo.

Otra de las propuestas consiste en incentivar la reducción inteligente del consumo energético. Andeg sugirió pagar a los usuarios e industrias que reduzcan su demanda de energía o vendan excedentes de autogeneración y cogeneración.

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Asimismo, planteó revisar experiencias como el esquema “Apagar Paga” y modelos implementados en países como Reino Unido y Estados Unidos para incentivar un consumo más eficiente.

Finalmente, insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar el abastecimiento de combustibles, ejecutar planes de mantenimiento de la infraestructura energética y avanzar en la contratación de energía.

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“Las térmicas seguiremos aportando nuestra confiabilidad al sistema, pero el Gobierno del presidente Gustavo Petro debe pagar las deudas que tiene con el sector. La Superservicios debe conseguir los recursos presupuestales para pagar las deudas de Air-e”, concluyó Castañeda.

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