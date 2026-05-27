Paloma dice que “Cepeda y Abelardo son lo mismo” y esto le contestó el abogado

Paloma Valencia dejó de enviar indirectas a Abelardo de la Espriella y lo criticó con nombre propio. Lo hizo este 27 de mayo en una entrevista con Blu Radio, en la que lo equiparó con el candidato del Pacto Histórico. Dijo, entre otras cosas, que “Cepeda y Abelardo son lo mismo”. Valencia había mantenido una actitud de poca confrontación con De la Espriella. De hecho, en las ocasiones en las que se ha referido a su campaña, de manera más reciente, lo había hecho sin nombrar al candidato, lo que sí hizo en esta entrevista radial y que luego publicó en redes sociales.

Las comparaciones de Paloma Valencia entre el equipo de Abelardo de la Espriella y el petrismo”.

“Es idéntico. ¿A quién se le parece más Vincent, el asesor de Abelardo, a Levy Rincón o Rafael Nieto? ¿A quién se le parece más (Alejandro) Bermeo, a Gustavo Bolívar o a Andrés Forero?”, dijo, comparando integrantes del equipo de De la Espriella con influenciadores o figuras petristas, y resaltando para bien a los congresistas del Centro Democrático. Lea también: Vacíos y promesas de los candidatos en seguridad, ¿cómo enfrentar un país bajo fuego y en déficit? Cuando habla de Vincent, Valencia se refiere a un creador de contenido digital que mueve contenido a favor de De la Espriella, mientras Bermeo es otro influenciador. Este llegó al Senado por la lista de Salvación Nacional, partido que acompaña al abogado cordobés. “Los colombianos tienen que darse cuenta de que esto es más de lo mismo. Es un nuevo cambio. Ahora no son ‘los nadies’, sino ‘los nuncas’, y es la misma estigmatización y la misma gente que se abraza con bandidos. La única opción ética, moral, de responsabilidad con este país, es la que ofrecemos nosotros”, agregó Valencia, haciendo un paralelo entre las narrativas de campaña de De la Espriella con las del entonces candidato Gustavo Petro en 2022.

La respuesta de Abelardo de la Espriella y los videos con IA

De la Espriella respondió a ese pedazo específico de la entrevista. Se mostró conciliador con Valencia y reiteró que “los únicos enemigos son Cepeda y Petro”. Durante la campaña, algunos de los que rodean al abogado, como los mencionados por la senadora del Centro Democrático, la han atacado a ella y a su partido, mientras él mantiene un tono de acercamiento.

“A todos los defensores de la patria, les digo: los únicos enemigos son Cepeda y Petro. A la doctora Paloma Valencia, solo respeto y consideración”, dijo De la Espriella.

En otro momento, Valencia habló de cómo ha sido enfrentarse a De la Espriella en la campaña. “Duros los ataques que nos han hecho, las mentiras que han dicho, los videos que han hecho en las camionetas que andan ellos y en los planes que hacen ellos. Y se los ponen al presidente Uribe, a su familia”, dijo. Esto, refiriéndose a los videos con inteligencia artificial que muestran a Valencia, a Uribe y a miembros de la Gran Consulta por Colombia pactando con el expresidente Juan Manuel Santos y otros políticos tradicionales.

Este material audiovisual, analizado por EL COLOMBIANO, ha sido difundido por cuentas que apoyan a De la Espriella.

Otros reclamos

Valencia también mencionó la falta de experiencia en el sector público del abogado cordobés. “Él tiene un discurso de oposición, pero ¿cuándo ha hecho oposición? Porque en estos cuatro años la que ha estado al frente de la oposición he sido yo, y el Centro Democrático. Él estaba viviendo en Florencia (Italia). Los que hemos hecho oposición hemos estado aquí”, sentenció.

Análisis de expertos: Estrategia electoral de último momento

Para Néstor Julián Restrepo, doctor en Política, Comunicación y Cultura y profesor de la Universidad Eafit, esto es “una estrategia electoral de último momento”. “Lo que quiso fue recuperar el espacio perdido de la derecha, porque Paloma le deja a (Juan Daniel) Oviedo todo el espectro de la campaña, toda la movilidad y la estrategia mediática. Quien estaba más fuerte era él, tratando de conquistar el voto del centro, y tuvieron el error de dejar la derecha, que era su nicho”, explicó Restrepo. Lea también: ¿Las propuestas de los candidatos presidenciales atienden los problemas centrales del país? “Es una lógica de último minuto. Puede funcionar, que cautive, que ponga a pensar a la gente. Y es verdad lo que dice. De la Espriella es un outsider. Es un tipo que apareció y construyó una narrativa pero nadie lo ha visto gobernar, ni administrar, ni generar oposición. No ha sido un político, mientras ella es una política de carrera que ha estado acompañando al poder y en la oposición”, agregó el experto.

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