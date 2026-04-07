Tras robo a escuelita rural, Alcaldía de Guarne y autoridades toman medidas de seguridad

En la mañana de este martes, personal de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Guarne, en el Oriente antioqueño, se desplazó a la escuela San Ignacio, en el área rural de ese municipio, para cambiar las cerraduras, luego del robo del que fue objeto durante la Semana Santa.

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Los directivos y docentes se dieron cuenta del suceso este lunes, al retornar después del receso de las festividades religiosas y pusieron en conocimiento de las autoridades las afectaciones que sufrieron.

Por lo pronto, no es claro en qué momento fue que sucedió que los ladrones penetraron en la institución educativa que toma el nombre de la misma vereda en que está ubicada, pero la conjetura es que esto ocurrió en alguna de las noches de Jueves o Viernes Santo.

Valiéndose de la soledad, los antisociales penetraron a la sede y sacaron 14 computadores, un monitor y un televisor. Estos elementos están valorados en aproximadamente diez millones de pesos.

Pero fuera de eso, se llevaron una alcancía dentro de la cual habría aproximadamente 110.000 pesos que habían sido recolectados en una campaña de los alumnos y docentes para financiar sus actividades de apoyo educativo.

El área donde está localizada la institución educativa está en un punto límite entre Guarne y Santa Elena, de Medellín. Por eso, el caso fue asumido inicialmente por la Policía de ese corregimiento, pero posteriormente lo tomó la Policía Antioquia, cuyo comandante, el coronel Luis Eduardo Muñoz Guzmán, les informó a los medios de comunicación que ya se inició la investigación para tratar de esclarecer los posibles autores del ilícito que tiene a la escuela y a la vereda perjudicadas.

Así mismo, hizo un llamado para que quien tenga información al respecto se acerque a aportarla.

Este 7 de abril, la Alcaldía de Guarne celebraba un consejo de seguridad donde se debatían otras medidas a tomar, fuera del reforzamiento de las cerraduras, con el fin de evitar que otros hechos similares se vuelvan a presentar.

Mientras tanto, dentro de la escuela San Ignacio buscan alternativas para reemplazar los equipos de cómputo, si es que no recuperan los robados, con el fin de no ver entorpecidos los procesos pedagógicos.

Ya se ha vuelto costumbre que los dueños de lo ajeno aprovechen eventos como la Semana Mayor para cometer sus fechorías.

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También en la Escuela Caicedo Ibáñez, en el municipio de El Guamo (Tolima), al retornar a clases en Lunes de Pascua, se percataron de que les habían desocupado el aula de tecnología. De acuerdo con lo informado, se alcanzaron a llevar 60 tablets que estaban recién estrenadas, pues las habían acabado de entregar el Ministerio de Educación y el programa Computadores para Educar.

Lamentablemente, la entidad no contaba con vigilante ni cámaras de seguridad que pudieran disuadir a los ladrones.