En Puerto Antioquia exportaron sus primeros contenedores de flores y aguacate Hass a Europa

La historia de los productores de flores y aguacate Hass de Colombia cambió en los últimos días, luego de que se hiciera la primera exportación de contenedores con estos dos productos desde Puerto Antioquia, en el Urabá antioqueño, hacia Europa, mejorando toda la logística para estos productores.
El pasado viernes salieron los primeros viajes en las embarcaciones que están operando en este puerto antioqueño con contenedores que transportaron 24 toneladas de aguacate Hass que salieron desde el Eje Cafetero rumbo al puerto de Dunkerque, Francia.