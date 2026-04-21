En Puerto Antioquia exportaron sus primeros contenedores de flores y aguacate Hass a Europa

La historia de los productores de flores y aguacate Hass de Colombia cambió en los últimos días, luego de que se hiciera la primera exportación de contenedores con estos dos productos desde Puerto Antioquia, en el Urabá antioqueño, hacia Europa, mejorando toda la logística para estos productores. El pasado viernes salieron los primeros viajes en las embarcaciones que están operando en este puerto antioqueño con contenedores que transportaron 24 toneladas de aguacate Hass que salieron desde el Eje Cafetero rumbo al puerto de Dunkerque, Francia.

La beneficiada por esta exportación fue la empresa antioqueña Cartama, que logró la producción de este aguacate en sus cultivos en el Eje Cafetero y logró adecuar este producto a las condiciones de viaje para que llegue en perfectas condiciones a este puerto francés. Entérese: Cuatro toneladas de cocaína incautadas en Puerto Antioquia, uno de los golpes destacados de la Policía Antinarcóticos Juan Pablo Ramírez, director de logística de Cartama, explicó que “Puerto Antioquia es muy importante en nuestra cadena logística porque nos ahorra hasta un 40% el tránsito desde Pereira y Támesis hasta el puerto y la salida a Europa, para llegar con nuestro producto más fresco y rápido”.

En cuanto a las flores, que también salieron ese día, se logró la exportación de 130.000 tallos de flores de corte que fueron cultivadas en el Oriente antioqueño por Flores El Capiro y que serán llevadas hasta un puerto en Londres, Inglaterra.

Diego Ramírez, director de logística de esta empresa floricultora, dijo que “es un orgullo tener un puerto tan cerca de la ciudad. Logramos una eficiencia del 60% en distancia y del 70% en tiempo. Con esto esperamos disminuir los gastos en un 30%”. Le puede interesar: Así es la estrategia para que en 10 años Urabá sea el centro portuario e industrial de Colombia La vicepresidenta comercial de Puerto Antioquia, Ginna Castro Micán, se mostró orgullosa por los primeros envíos de estos productos insignia de la agroindustria colombiana, logrando recortar los tiempos de transporte, lo que garantiza la calidad en su envío.