Cuatro toneladas incautadas en Puerto Antioquia, uno de los golpes destacados de la Policía Antinarcóticos

Este resultado estratégico se logró a finales de marzo, cuando las autoridades detectaron esta cantidad de sustancia estupefaciente que iban a ser enviados desde los puertos del Urabá antioqueño rumbo al puerto de London Gateway, en el Reino Unido.

Un gran operativo que llevó a la incautación de cuatro toneladas de cocaína en Puerto Antioquia, en el Urabá antioqueño, fue uno de los resultados más exitosos que presenta la Policía Antinarcóticos en el balance de los procedimientos realizados durante los tres primeros meses del 2026.

La gran novedad es que esta droga estaba camuflada en 334 cajas de snack para despistar el accionar de las autoridades. Cada caja representaba un kilo de este estupefaciente, pero el accionar de los uniformados de antinarcóticos impidieron que esta cantidad de droga, avaluada en 155 millones de dólares (564.665 millones de pesos), llegara al Viejo Continente.

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Sumado a este gran operativo, desde la Policía Antinarcóticos informaron que se incautaron en todo el país 124 toneladas de clorhidrato de cocaína y 99 toneladas de marihuana, sumado a 450.427 galones de insumos líquidos y 396.126 kilogramos de insumos sólidos utilizados en la producción de estupefacientes.

Además, se destruyeron 981 infraestructuras ilegales y se incautaron 99 unidades de fentanilo que, al parecer, serían utilizados para la producción de drogas sintéticas como el tusi.

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Por estos hechos fueron capturadas 40 personas con fines de extradición y otras 17.266 relacionadas con el porte y tráfico de estupefacientes.