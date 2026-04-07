Cuatro toneladas incautadas en Puerto Antioquia, uno de los golpes destacados de la Policía Antinarcóticos

Un gran operativo que llevó a la incautación de cuatro toneladas de cocaína en Puerto Antioquia, en el Urabá antioqueño, fue uno de los resultados más exitosos que presenta la Policía Antinarcóticos en el balance de los procedimientos realizados durante los tres primeros meses del 2026.
Este resultado estratégico se logró a finales de marzo, cuando las autoridades detectaron esta cantidad de sustancia estupefaciente que iban a ser enviados desde los puertos del Urabá antioqueño rumbo al puerto de London Gateway, en el Reino Unido.