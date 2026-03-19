x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Así es la estrategia para que en 10 años Urabá sea el centro portuario e industrial de Colombia

El plan fue lanzado en la asamblea general de Proantioquia que por primera vez se realizó fuera del Valle de Aburrá. Generará 400.000 empleos y busca consolidar la región como el principal nodo logístico del país.

  • Es la primera vez en 50 años que Proantioquia realiza su asamblea de afiliados fuera del Valle de Aburrá. En la foto, los afiliados en Puerto Antioquia. FOTO Proantioquia.
    Es la primera vez en 50 años que Proantioquia realiza su asamblea de afiliados fuera del Valle de Aburrá. En la foto, los afiliados en Puerto Antioquia. FOTO Proantioquia.
  • Así es la estrategia para que en 10 años Urabá sea el centro portuario e industrial de Colombia
Cristian Álvarez Balbín
Cristian Álvarez Balbín
hace 2 horas
bookmark

En la década de los 90, la televisión regional repetía una consigna que se grabó en el imaginario antioqueño: “Urabá: la mejor esquina de América”. Aquella promesa, que fijaba el 2021 como el año de su gran transformación, encontró en la puesta en marcha de Puerto Antioquia su primer gran hito. Sin embargo, este jueves 19 de marzo se dio el paso definitivo para que esa visión deje de ser un eslogan y se convierta en una realidad estructural.

El escenario no pudo ser más simbólico. En una asamblea histórica —la primera realizada fuera del Valle de Aburrá—, Proantioquia se desplazó hasta las instalaciones de Uniban, en Apartadó, para marcar el inicio de uno de sus proyectos más ambiciosos. Tras 50 años impulsando la competitividad del departamento, el gremio empresarial presentó seis proyectos estratégicos diseñados para consolidar a Urabá como el principal nodo portuario, logístico e industrial de Colombia.

Hasta Urabá viajaron 180 empresarios afiliados a Proantioquia para asistir al gran evento. Entre bullerengue, cantaoras, la banda sinfónica del Urabá y la variada gastronomía de esta subregión, representantes industriales y líderes políticos conocieron de primera mano el potencial que tanto pregonaba Gonzalo Mejía décadas atrás. A ellos se unieron autoridades locales y regionales y representantes de organismos como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Grupo Banco Mundial.

“Celebrar esta Asamblea en Urabá es un acto profundamente simbólico. El desarrollo no se decreta desde el centro; se construye en el territorio, con su gente, sus empresas y sus liderazgos. Estamos acá para presentar la estrategia integral público-privada para el desarrollo de Urabá”, afirmó Juliana Velásquez, presidente ejecutiva de Proantioquia. Y añadió: “El objetivo es consolidar la región como un hub logístico, industrial, agroindustrial y portuario de Colombia conectado con el mundo, fortaleciendo sus capacidades productivas y cerrando brechas sociales para su crecimiento sostenible”.

Así es la estrategia para que en 10 años Urabá sea el centro portuario e industrial de Colombia

Los proyectos base

La visión que Proantioquia plantea que en los próximos diez años Urabá se consolide como uno de los polos de desarrollo más dinámicos del país, en el que se generen cerca de 400.000 empleos. Esta meta se apuntala en seis proyectos clave, organizados en tres “catalizadores productivos” y tres “habilitadores institucionales y sociales”.

Lea más: Otro hito en Puerto Antioquia: desde Estados Unidos llegó el primer buque a granel

El primer catalizador productivo será el impulso de un sistema portuario integrado, consolidando corredores logísticos con el interior del país y desarrollando infraestructura estratégica para el comercio internacional. El segundo pasa por fortalecer la agroindustria mediante innovación, desarrollo de nuevas cadenas productivas y proyectos como un distrito de riego multipropósito que aumente la productividad agrícola. El tercer catalizador buscará impulsar el turismo de naturaleza y playa en destinos como Necoclí, Arboletes, Mutatá y Capurganá, fortaleciendo la infraestructura turística y la promoción regional.

Frente al tema de los habilitadores, para el gremio es una prioridad la generación de programas masivos de formación técnica, bilingüismo y educación conectados con las necesidades del sector productivo. El segundo aspecto esencial es el desarrollo de un Plan Maestro de ordenamiento territorial para el eje urbano de Urabá, así como la generación de proyectos de infraestructura social que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Por último aparece la urgencia de una alianza público-privada que articule a más de 25 actores del territorio y fortalezca la institucionalidad regional para impulsar proyectos estratégicos en conjunto.

El primer paso

Tan en serio va el asunto que la CAF refrendó el anuncio realizado el pasado mes de enero sobre la cooperación inicial de US$500.000 (casi $2.000 millones) para proyectos estratégicos en Urabá. Y aparte anunció para 2027 la llegada de otros US$500.000. El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, explicó que estos recursos apoyarán dos hitos fundamentales: la construcción del Plan Maestro de Desarrollo Territorial del eje de Urabá y el primer Encuentro Latinoamericano de Ciudades Puerto en la región en el que la región podrá conocer de primera mano las experiencias de otras zonas portuarias del continente como Perú y Chile.

Desarrollo que llegue a todos

Los anuncios representan una apuesta integral por la transformación de Urabá. Si bien los alcaldes de la subregión avalaron la iniciativa, enfatizaron que el éxito del proyecto dependerá de que el crecimiento económico se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad.

Entérese: Essity inicia operaciones en Puerto Antioquia y proyecta mover 250 contenedores mensuales para fortalecer exportaciones desde Colombia

En ese sentido, la alcaldesa de Chigorodó, Tulia Irene Ruiz García, señaló como factor crítico que la población —especialmente jóvenes y mujeres— tenga acceso a educación técnica y empleos calificados. Para la mandataria, solo mediante una remuneración competitiva los habitantes podrán consolidar sus proyectos de vida dentro del territorio, evitando el desarraigo y la fuga de talentos.

Por su parte el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, destacó que esta es una oportunidad grande para el Urabá en la que hay que aprovechar su nueva vocación portuaria para solventar sus necesidades. “Por ejemplo, sin agua no se puede construir desarrollo, sin agua no se puede construir industria”, detalló.

“Los alcaldes, más allá de su inclinación política, reconocen en su región un sentido de pertenencia muy grande donde el 80% de la población se reconoce primero como urabaense y luego como miembros de sus municipios. La comunidad reconoce que la importancia de esa construcción colectiva de futuro los incluye a ellos como principales protagonistas”, dijo la presidenta Velásquez.

Este jueves histórico comenzó a correr el reloj para el Urabá. Ya veremos en una década si el cónclave cumplió las promesas hechas entre baile, cantaoras, platos típicos y el cálido clima de esta subregión.

Pero sobre todo veremos si se cumple esa profética frase dicha por Jorge Mario Velásquez Jaramillo en su último día como presidente de la junta directiva de Proantioquia: “Ningún proyecto es viable sin instituciones sólidas ni leyes ambiguas, pero tampoco sirve de nada un puerto de última generación si hay una población a su alrededor con tantas necesidades. El desarrollo es compartido o no será desarrollo”.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida