Así es la estrategia para que en 10 años Urabá sea el centro portuario e industrial de Colombia

En la década de los 90, la televisión regional repetía una consigna que se grabó en el imaginario antioqueño: “Urabá: la mejor esquina de América”. Aquella promesa, que fijaba el 2021 como el año de su gran transformación, encontró en la puesta en marcha de Puerto Antioquia su primer gran hito. Sin embargo, este jueves 19 de marzo se dio el paso definitivo para que esa visión deje de ser un eslogan y se convierta en una realidad estructural.
El escenario no pudo ser más simbólico. En una asamblea histórica —la primera realizada fuera del Valle de Aburrá—, Proantioquia se desplazó hasta las instalaciones de Uniban, en Apartadó, para marcar el inicio de uno de sus proyectos más ambiciosos. Tras 50 años impulsando la competitividad del departamento, el gremio empresarial presentó seis proyectos estratégicos diseñados para consolidar a Urabá como el principal nodo portuario, logístico e industrial de Colombia.