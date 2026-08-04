Encontraron solo y desnutrido a un hipopótamo recién nacido cerca al río Magdalena

Un hipopótamo hembra recién nacido fue rescatado en zona rural de Puerto Nare luego de ser hallado completamente solo, atrapado entre unos arbustos y con un delicado estado de salud. El hallazgo ocurrió en inmediaciones del corregimiento La Sierra, donde una familia de pescadores encontró al animal durante una jornada de pesca. Al notar que no estaba acompañado por su madre y que presentaba signos de debilidad, decidieron llevarlo temporalmente a su casa y avisaron a las autoridades ambientales. Aunque intentaron alimentarlo con leche y algunos vegetales, el esfuerzo no fue suficiente para suplir las necesidades nutricionales de una cría de pocos días de nacida. Entérese: Manatí y otras especies en peligro por hipopótamos en el Magdalena Medio Finalmente, cuando el ejemplar quedó bajo custodia de Cornare, los veterinarios confirmaron un cuadro avanzado de deshidratación y desnutrición. Como primera medida, fue estabilizado mediante hidratación subcutánea y, posteriormente, cuando ya estaba estable, fue trasladado al Parque Temático Hacienda Nápoles, donde permanecerá bajo atención especializada hasta recuperarse. Después hará parte de la colección de fauna exótica del parque. Aunque la emergencia ocurrió en un municipio bajo jurisdicción de Corantioquia, la atención fue asumida por Cornare dentro del trabajo coordinado que ambas autoridades desarrollan para responder a contingencias relacionadas con el manejo de hipopótamos. Si bien los hipopótamos son una especie invasora, las autoridades ambientales tienen la obligación ética y legal de evitar el sufrimiento y atender emergencias de animales en estado crítico, aunque sean especies invasoras.

¿Por qué habría quedado sola la cría?

Aunque las autoridades aún no han establecido qué ocurrió con la madre, el comportamiento de esta especie permite plantear algunas hipótesis. De acuerdo con información especializada sobre la biología del hipopótamo, las hembras se aíslan del grupo durante el parto y permanecen solas con su cría entre 10 y 14 días —e incluso más tiempo— mientras fortalecen el vínculo materno. Durante ese periodo la cría depende completamente de la leche materna y permanece muy cerca de la madre. Las hembras regresan a sus núcleos poblacionales solamente cuando su cría o crías ya pasaron el proceso de imprimación y reconocen a su madre. Son muy apegados a sus madres. El destete de un hipopótamo ocurre hasta 6 u 8 meses después de su nacimiento, y abandonan el hogar de sus madres hasta cerca de los 7 años, cuando alcanzan la madurez sexual. Por eso, encontrar un hipopótamo recién nacido completamente solo es una situación poco común y que compromete seriamente sus posibilidades de supervivencia.

El ejemplar fue encontrado deshidratado y desnutrido por una familia de pescadores en el corregimiento La Sierra. Foto: cortesía Cornare.

Una especie invasora

El rescate ocurre en medio de la preocupación por la expansión de los hipopótamos en el Magdalena Medio. Introducidos ilegalmente por Pablo Escobar en la década de 1980, estos animales se convirtieron en una especie invasora al no tener depredadores naturales en Colombia. Cornare estima que actualmente hay entre 130 y 140 ejemplares en su jurisdicción y que la población total en la región ronda los 200 individuos. Expertos advierten que, de no implementarse medidas de control, la cifra podría superar los 1.000 animales en los próximos años. Además del riesgo para las comunidades, los hipopótamos alteran los ecosistemas acuáticos, desplazan fauna nativa como manatíes, nutrias y chigüiros, y modifican la calidad del agua en humedales y ríos. El debate sobre el manejo y control reproductivo de esta especie sigue abierto. Recientemente, el nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, anunció que no avanzarían con el plan de control letal que fue aprobado por el actual gobierno. Esta negativa despertó rechazo entre la comunidad científica que lleva años estudiando a esta especie pues aseguran que las otras alternativas ya se han implementado y no han sido suficientes por sí solas. Es por esto que se implementó la eutanasia o caza controlada dentro del plan de manejo. Entre tanto, las autoridades estudian la posibilidad de trasladar algunos ejemplares a santuarios internacionales. Precisamente, la semana pasada una misión de especialistas del santuario Vantara, en India, recorrió el Magdalena Medio junto con funcionarios del Ministerio de Ambiente y Cornare para evaluar la viabilidad de recibir parte de esta población y plantear nuevas alternativas de manejo de la especie invasora. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación de que esa posibilidad vaya a ser ejecutada. Lea más: Sin cacería, ¿cómo se va a controlar la expansión de los hipopótamos del Magdalena Medio? Bloque de preguntas y respuestas