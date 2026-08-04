Encontraron solo y desnutrido a un hipopótamo recién nacido cerca al río Magdalena

Un hipopótamo hembra recién nacido fue rescatado en zona rural de Puerto Nare luego de ser hallado completamente solo, atrapado entre unos arbustos y con un delicado estado de salud.
El hallazgo ocurrió en inmediaciones del corregimiento La Sierra, donde una familia de pescadores encontró al animal durante una jornada de pesca. Al notar que no estaba acompañado por su madre y que presentaba signos de debilidad, decidieron llevarlo temporalmente a su casa y avisaron a las autoridades ambientales.
Aunque intentaron alimentarlo con leche y algunos vegetales, el esfuerzo no fue suficiente para suplir las necesidades nutricionales de una cría de pocos días de nacida.
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Finalmente, cuando el ejemplar quedó bajo custodia de Cornare, los veterinarios confirmaron un cuadro avanzado de deshidratación y desnutrición.
Como primera medida, fue estabilizado mediante hidratación subcutánea y, posteriormente, cuando ya estaba estable, fue trasladado al Parque Temático Hacienda Nápoles, donde permanecerá bajo atención especializada hasta recuperarse. Después hará parte de la colección de fauna exótica del parque.
Aunque la emergencia ocurrió en un municipio bajo jurisdicción de Corantioquia, la atención fue asumida por Cornare dentro del trabajo coordinado que ambas autoridades desarrollan para responder a contingencias relacionadas con el manejo de hipopótamos.
Si bien los hipopótamos son una especie invasora, las autoridades ambientales tienen la obligación ética y legal de evitar el sufrimiento y atender emergencias de animales en estado crítico, aunque sean especies invasoras.