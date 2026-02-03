Ojo: esta mañana choques en la autopista Medellín-Bogotá y en Las Palmas

En la autopista Medellín–Bogotá, a la altura del Puente Quebrada La Mosca (aprox. km 33+600, jurisdicción de Rionegro), se registró un siniestro vial con paso restringido y el fallecimiento de una mujer motociclista, según reportes de movilidad locales. Las autoridades de tránsito y socorro atienden en el punto y gestionan el flujo por carril alterno. El lugar coincide con un tramo donde en fechas recientes ya se habían reportado incidentes y cierres parciales por choques y varadas pesadas.
A las 7:20 a.m. se notificó flujo vehicular reducido por otro siniestro en el sector La Playa (sentido Rionegro–Medellín), también sobre la autopista Medellín–Bogotá. Este punto ha concentrado incidentes de consideración en los últimos años; como antecedente, el 23 de febrero de 2025 una colisión entre una chiva y una camioneta dejó una mujer fallecida y cuatro heridos, con labores de rescate y extricación a cargo de Bomberos Rionegro.
