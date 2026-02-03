Ojo: esta mañana choques en la autopista Medellín-Bogotá y en Las Palmas

En la autopista Medellín–Bogotá, a la altura del Puente Quebrada La Mosca (aprox. km 33+600, jurisdicción de Rionegro), se registró un siniestro vial con paso restringido y el fallecimiento de una mujer motociclista, según reportes de movilidad locales. Las autoridades de tránsito y socorro atienden en el punto y gestionan el flujo por carril alterno. El lugar coincide con un tramo donde en fechas recientes ya se habían reportado incidentes y cierres parciales por choques y varadas pesadas. A las 7:20 a.m. se notificó flujo vehicular reducido por otro siniestro en el sector La Playa (sentido Rionegro–Medellín), también sobre la autopista Medellín–Bogotá. Este punto ha concentrado incidentes de consideración en los últimos años; como antecedente, el 23 de febrero de 2025 una colisión entre una chiva y una camioneta dejó una mujer fallecida y cuatro heridos, con labores de rescate y extricación a cargo de Bomberos Rionegro. Le puede interesar: ¡Ojo conductores! Desde este lunes 2 de febrero cambia el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá

Las Palmas: Loma del Indio con movilidad reducida

De forma simultánea, se reporta movilidad reducida en la avenida Las Palmas (sentido occidente–oriente) a la altura de la Loma del Indio. Este corredor, clave para conectar Medellín con el Oriente antioqueño, acumula incidentes de tránsito y cierres parciales a primera hora; en un caso reciente, un choque entre un bus alimentador y una motocicleta a las 7:16 a.m. causó cierre temporal y fuerte congestión. La Alcaldía de Medellín mantiene refuerzo de operativos y controles por velocidad, piques ilegales y embriaguez en Las Palmas, con reducción de lesionados frente a 2024, pero con alta participación de motociclistas en la siniestralidad. Informes periodísticos y oficiales insisten en extremar la prudencia en descensos y curvas cerradas del tramo Loma del Indio–El Poblado. La red vial entre Medellín y el Oriente antioqueño combina la autopista Medellín–Bogotá, Las Palmas y el Túnel de Oriente, infraestructura que concentra gran parte de los desplazamientos hacia el aeropuerto José María Córdova y municipios como Rionegro y Guarne. Las obras del Túnel de Oriente y sus viaductos redujeron tiempos de viaje, aunque la seguridad vial sigue dependiendo del comportamiento del conductor y de la gestión coordinada entre concesionarias y autoridades.

Rutas alternas y recomendaciones para conductores