Guía de planes para esta Semana Santa en Antioquia: hay arte, música y tradición en 25 municipios

Medellín y los municipios de Antioquia integran una programación que suma eventos culturales a las celebraciones religiosas en esta Semana Santa. La oferta, apoyada por la Dirección de Turismo de Antioquia, se divide en servicios litúrgicos en templos de Medellín, recorridos en municipios coloniales y una agenda en pueblos no tradicionales.
El centro de la capital antioqueña es el epicentro de la agenda litúrgica. Lugares emblemáticos como la Catedral Metropolitana y la Basílica de la Candelaria no solo son puntos de encuentro para las procesiones, sino joyas de la arquitectura que atraen a entusiastas de la historia. Para quienes buscan una experiencia más íntima, el Santuario de la Madre Laura en el barrio Belencito y la Iglesia del Señor de las Misericordias en Manrique ofrecen recorridos que destacan el legado de la única santa colombiana y la belleza del estilo neogótico, respectivamente.